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從麵店到網美店都有！2022台北必比登推薦餐廳 快將獨特美味納入囊中

聯合新聞網／ MENU美食誌

從麵店小吃到網美素食餐廳，各種美味必比登都有推薦！

阿國切仔麵

北市/中山區

多次獲得米其林必比登推薦肯定，店面裝潢樸實卻明亮整潔，切仔麵以大骨熬煮的湯頭溫潤甘甜，油蔥酥的加入提升了湯的層次，油麵口感掌握得恰到好處！。（MENU美食誌靡靡之音提供）

川畝園麵食館

台北市/大同區

2022米其林必比登新入榜的巷弄人氣小吃，店家販售蔥油餅、捲餅、小籠包、蒸餃、炒飯等，牛肉炒飯口感粒粒分明，味道均勻！（MENU美食誌su提供）

人和園雲南菜

台北市/中山區

蟬連米其林必比登推薦的老字號餐廳，用餐環境舒適優雅且蘊含著東方的藝文氣息，必吃豇豆釀百花，用豇豆包裹蝦球泥油炸後的鮮脆，只有親身吃過才能感受到！（MENU美食誌好想財富自由提供）

小小樹食大安店

台北市/大安區

有著台北最美的網美蔬食餐廳稱號，餐廳的裝潢彷彿就像置身在森林裡用餐，道道美味又驚喜的料理，讓人了解原來蔬食也可以這麼精緻又有創意！（MENU美食誌Lily提供）

元味料理

台北市/大同區

位於華陰街巷弄裡，有著台北最強炒飯的稱號，單純的元味炒飯，粒粒分明且不溼軟，簡單的醬油、雞蛋、肉絲，就讓人十分驚艷。（MENU美食誌xin提供）

雞家莊

台北市/中山區

除了是 2022 台北米其林必比登餐廳外，也是許多日本人常光臨的中山區美食之一，推薦由白斬雞、燻雞和烏骨雞組成的三味雞，三種雞各有不同風味，非常下飯！（MENU美食誌凱Kai🐑 提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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