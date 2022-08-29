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中秋節就是要大口吃肉！6間高CP值燒烤餐廳推薦 快揪三五好友和家人一起吃起來

聯合新聞網／ MENU美食誌

中秋在家烤肉太麻煩，快到餐廳盡情的吃起來！

四時輕燒肉

北市/松山區

四時輕燒肉將法式料理常用的「舒肥」及「油封」概念融入燒烤中，只用玄米油塗抹食材，沒有過多的調味，能更容易吃出食材的鮮甜。（MENU美食誌鎖骨 去哪兒了提供）

燒肉HATSU Yakiniku & Wine

台北市/中山區

餐廳裝潢充滿現代工業風格，堅持提供冷藏和牛，也是台北為數不多的冷藏和牛燒肉店，牛排入口即化且軟嫩絲滑，入口便讓人驚艷！（MENU美食誌ゆの提供）

燒肉 焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO台南全球旗艦店

台南市/東區

從台南崛起的燒肉，店內提供肉品、海鮮、熟食、飲品及啤酒，和牛嚴選日本高品質冷原肉且每日現切，餐廳氛圍輕鬆，非常適合中秋前來聚會享受。（MENU美食誌潔西卡愛美食提供）

夯下去新潮和牛燒肉-西門店

台北市/萬華區

主打7種和牛變化的吃法，且提供26種頂級肉品、9種鮮味十足的海鮮和近50樣的新鮮蔬菜、烤物，另外還有和牛握壽司、和牛丸拉麵等都可以無限吃到飽！（MENU美食誌Jenny Tsai提供）

熊一頂級燒肉專賣

台北市/萬華區

西門老字號餐廳，在地營業近21年，價格從598至998元都有，提供多款美國Prime頂級牛肉和新鮮海鮮，另外更無限量供應沙拉、黑牛咖哩飯等超過多種食材，讓你多到吃不完！（MENU美食誌S̆̈ȦR̽Aͦ ​ت 提供）

肉次方 燒肉放題 西門峨眉店

台北市/萬華區

王品旗下的燒肉吃到飽餐廳，有598、698、798、998元等四種價位可以選擇，肉質鮮嫩且菜色豐富，建議需提前訂位。（MENU美食誌簡進發提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 餐廳 北市

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