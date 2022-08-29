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中秋節就是要大口吃肉！6間高CP值燒烤餐廳推薦 快揪三五好友和家人一起吃起來
中秋在家烤肉太麻煩，快到餐廳盡情的吃起來！
台北市/松山區
四時輕燒肉將法式料理常用的「舒肥」及「油封」概念融入燒烤中，只用玄米油塗抹食材，沒有過多的調味，能更容易吃出食材的鮮甜。（MENU美食誌鎖骨 去哪兒了提供）
台北市/中山區
餐廳裝潢充滿現代工業風格，堅持提供冷藏和牛，也是台北為數不多的冷藏和牛燒肉店，牛排入口即化且軟嫩絲滑，入口便讓人驚艷！（MENU美食誌ゆの提供）
燒肉 焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO台南全球旗艦店
台南市/東區
潔西卡愛美食提供）
台北市/萬華區
主打7種和牛變化的吃法，且提供26種頂級肉品、9種鮮味十足的海鮮和近50樣的新鮮蔬菜、烤物，另外還有和牛握壽司、和牛丸拉麵等都可以無限吃到飽！（MENU美食誌Jenny Tsai提供）
台北市/萬華區
西門老字號餐廳，在地營業近21年，價格從598至998元都有，提供多款美國Prime頂級牛肉和新鮮海鮮，另外更無限量供應沙拉、黑牛咖哩飯等超過多種食材，讓你多到吃不完！（MENU美食誌S̆̈ȦR̽Aͦ ت 提供）
台北市/萬華區
王品旗下的燒肉吃到飽餐廳，有598、698、798、998元等四種價位可以選擇，肉質鮮嫩且菜色豐富，建議需提前訂位。（MENU美食誌簡進發提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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