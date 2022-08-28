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開幕9折！「bb.q炸雞」插旗天母 吃得到50種料理
來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，將於8月31日插旗台北士林區，開設旗艦餐廳「天母高島屋店」，同步供應韓式炸雞與韓式料理。為慶祝新店開幕，還有試營運9折、會員送安妞薯球、滿額送優惠券等不同的優惠。
bb.q CHICKEN進入台灣已經邁入第4年，目前在台共有20間門市。即將開幕的「天母高島屋店」，位於天母大葉高島屋內，乃是品牌在台第21間門市。店內不僅供應韓式炸雞，還有石鍋拌飯、辣炒雞、雜菜冬粉等50種餐點，並提供內用、外帶、外送服務（開幕初期以內用、外帶為主）。為慶祝新店開幕，店內推出3重優惠。8月29、30日，可享外帶自取9折的優惠。9月25日前成為享聚卡會員，可獲得價值88元的「安妞薯球」兌換券，至天母高島屋店外帶全雞餐點即可兌換。
另外，9月16日前單筆消費滿500元，就贈送價值千元的「全餐享吃券」。8月31日開幕日起，凡內用或外帶全雞餐點，就可獲得韓國「機密同盟2」電影100元折價券及車庫電影「MAGIC HOUR首映電影票」1張，送完為止。
8月31日至9月22日期間，bb.q CHICKEN也推出「秋日吮雞餐」。內含有調味半雞2份、公辰老奶奶魷魚、黃金雞柳、黃金炸物3選2、氣泡飲料4罐，原價1,461元，套餐價1,385元。
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