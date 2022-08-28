巧克力月餅、夾心牛軋餅！3款「中秋甜點禮盒」送甜蜜

中秋佳節的腳步越來越近，各式各樣的禮盒也積極搶市，其中討喜的「甜點禮盒」仍是許多人支持的人氣選擇。「agnè s b.」今年推出「經典巧克力月餅禮盒」，為月餅帶來香甜風味。「SUGARbISTRO 食糖製菓」的中秋禮盒則有著棕櫚糖黃金布列塔尼、屏東可可金磚蛋糕、屏東可可×塩之花牛奶糖夾心餅等甜點；「熊后」仍主打甜鹹交錯的牛軋糖夾心餅，並且還有全新的「蔓越莓恬心餅」登場。

【SUGARbISTRO 食糖製菓】

主張以柬埔寨棕櫚糖替代一般精緻糖製作甜點的「SUGARbISTRO 食糖製菓」，今年選用屏東在地可可結合柬埔寨棕櫚花蜜糖，推出多款甜點組，包括有棕櫚糖黃金布列塔尼、屏東可可金磚蛋糕、屏東可可×塩之花牛奶糖夾心餅、屏東可可羅蜜雅餅乾，還有喝得到淡雅可可豆甜感的屏東可可茶。

其中「豐收」中秋禮盒，內含有牛奶糖夾心餅、黃金布列塔尼、棕櫚糖金磚蛋糕、可可羅蜜雅餅乾、屏東可可茶，每盒585元；「小滿」禮盒則有黃金布列塔尼，搭配牛奶糖夾心餅或棕櫚糖金磚蛋糕，每盒520元。

【agnè s b.】

agnè s b.今年推出融合法式時尚與中秋傳統的「經典巧克力月餅禮盒」，內含4入巧克力風味月餅，並透過鮮果、茶葉、堅果等元素賦予變化，共計有鐵觀音荔枝杏仁巧克力、蜂蜜柚子巧克力等2種口味。禮盒包裝則是以具有中秋意象的燈籠圖像，搭配法文手寫字「中秋節快樂」的祝福語，每盒1,680元。

【Bear Queen熊后】

獲選為2022年總統府嘉賓伴手禮之一的「熊后」，乃是由不貳光車輪餅團隊打造的全新文青系伴手禮品牌。其中「牛奶莓莓香蔥蘇打牛軋餅」，外層是聞得到宜蘭三星蔥香氣的酥脆蘇打餅；中間夾入的熊后牛軋糖，使用日本海藻糖、加州蔓越莓、紐西蘭奶粉製作，有著濃郁的香氣，厚度達2公分，入口有著甜鹹交錯的滋味，每盒12包，售價420元。禮盒中並附贈1張熊后與動物好友們的野餐插圖貼紙。