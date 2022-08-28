買運動員收藏卡限量NFT 有機會獲得一對一指導機會

近期超夯的NFT話題，讓不同產業都紛紛踏入數位收藏的領域。著眼體育數位收藏商機，運動行銷企業紫成希旗下SPORTNFT與奧丁丁NFT交易平台合作，再度攜手短跑選手楊俊瀚、跨欄好手羅佩琳等11位台灣運動員發行收藏卡限量NFT，將選手精彩瞬間上鏈紀錄，也提供粉絲以數位收藏支持運動員的機會，助台灣運動員長期發展一臂之力。

全球運動員收藏卡交易市場規模驚人，但實體收藏卡市場存在仿冒品氾濫、難辨別真偽等潛在風險，因此可有效驗證真實性的NFT躍升近年運動產業新寵兒。

奧丁丁發行的台灣運動員收藏卡NFT目前涵蓋田徑、足球、羽球、賽車等不同領域共11位知名運動員加入，包括男子短跑100及200公尺全國紀錄保持人楊俊瀚、400公尺女子跨欄好手羅佩琳、賽車世運會GT Cup中華台北代表陳意凡、男子桌球國手廖振珽、男子擊劍選手陳致傑、WSBL首位華裔球員宋佩欣、女子羽球選手白馭珀、女子網球選手楊亞依、足球美女國腳潘彥昕、中華男足現役後衛程昊、台灣女子高爾夫職業球員陳敏柔。

NFT圖像以每位運動員的關鍵時刻動作做為背景，以亮眼色調搭配運動員英文姓名呈現，凝結個人精彩動作瞬間並上鏈紀錄，採ERC-721形式發行，每位限量100枚，每枚售價1,200～1,600元，即日起開賣，購買NFT還可獲選手親筆簽名實體收藏卡、專屬應援毛巾，線上線下卡牌一次蒐藏。