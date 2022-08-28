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一秒穿越到沖繩！Orion啤酒居酒屋巡迴音樂祭來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Orion居酒屋巡迴音樂祭全場嗨唱。圖／美樂啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Orion居酒屋巡迴音樂祭全場嗨唱。圖／美樂啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沖繩Orion奧利恩生啤酒將原裝沖繩體驗搬到台灣，即日起至9月17日舉辦「樂夜沖繩・咿-呀-莎莎！」Orion居酒屋巡迴音樂祭，特別邀請日本與台灣極富盛名的沖繩音樂表演歌手和團體，在台北、新竹、台中、台南7間精選店家，每逢週五和六的晚間七點半至九點半進行10場音樂巡迴演出，打造台灣專屬的沖繩音樂季。

沖繩方言「咿-呀-莎莎」是來自傳統EISA太鼓，用口號吆喝聲展現沖繩的精神活力，沖繩Orion奧利恩生啤酒希望營造這樣的歡愉氛圍，讓台灣消費者置身其中也能心領神會。

「樂夜沖繩・咿-呀-莎莎！」Orion居酒屋巡迴音樂祭的表演歌手和團體，在日本與台灣都擁有廣大粉絲。首場演出由日本心靈歌姬夏川里美在台御用的沖繩三線琴樂手曾健裕，打響第一炮；他也是第一位在日本榮獲多項三線琴大獎的台灣人，擅長以三線琴詮釋台灣民謠，悠揚的琴聲如說故事般自然流洩。

緊接著輪番上陣的有特地來台的日本音樂詩人初芝崇史。帶著深情和熱力唱腔走遍世界的初芝崇史，歌聲傳達出的優雅暖流，療癒聽眾的心。此外，創作才華備受矚目的馬場克樹，是移居台灣的前日本外交官，兼具歌手、詞曲作家等多重身分，組有台日創作樂團八得力（Battery），唱出情感真摯的歌聲，緩緩醞釀令人沈醉的悸動。更多詳情請見Orion Beer-Taiwan粉專：https://www.facebook.com/OrionBeerTaiwan

延續滿滿的沖繩音樂風情，沖繩Orion奧利恩生啤酒也將在9月下旬於全家便利商店獨家推出「南方之星——秋祭太鼓舞限定版」，太鼓祭為沖繩傳統最大音樂祭典之一，就讓活力十足的太鼓舞者帶動大家，隨時隨處一起「咿-呀-莎莎」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Orion奧利恩生啤酒，搭配道地日式居酒屋料理。圖／湯智鈞提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Orion奧利恩生啤酒，搭配道地日式居酒屋料理。圖／湯智鈞提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「樂夜沖繩・咿-呀-莎莎！」Orion居酒屋巡迴音樂祭演出歌手曾健裕。圖／湯智鈞提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「樂夜沖繩・咿-呀-莎莎！」Orion居酒屋巡迴音樂祭演出歌手曾健裕。圖／湯智鈞提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「南方之星——秋祭太鼓舞限定版」9月下旬於全家便利商店獨家推出，500毫升鋁罐建議售價79元。圖／美樂啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「南方之星——秋祭太鼓舞限定版」9月下旬於全家便利商店獨家推出，500毫升鋁罐建議售價79元。圖／美樂啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「樂夜沖繩・咿-呀-莎莎！」Orion居酒屋巡迴音樂祭演出歌手初芝崇史。圖／美樂啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「樂夜沖繩・咿-呀-莎莎！」Orion居酒屋巡迴音樂祭演出歌手初芝崇史。圖／美樂啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「樂夜沖繩・咿-呀-莎莎！」Orion居酒屋巡迴音樂祭演出場次。圖／美樂啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「樂夜沖繩・咿-呀-莎莎！」Orion居酒屋巡迴音樂祭演出場次。圖／美樂啤酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沖繩 日本 台灣人

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