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台南微型酒廠台風造酒 拿下WBA世界最佳啤酒大獎

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
許承穎（右）和許京穎兄弟，2014年創立台風造酒。圖／台風造酒提供。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
許承穎（右）和許京穎兄弟，2014年創立台風造酒。圖／台風造酒提供。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南微型精品啤酒廠台風造酒，日前在倫敦2022年「WBA世界啤酒大賽（World Beer Awards）」總決賽傳來捷報，在50餘國、3200款啤酒中脫穎而出，以季節特殊限定啤酒「花火」拿下煙燻（Smoke）啤酒組的「世界最佳啤酒大獎」。

「WBA世界啤酒大賽」由知名飲品資源網站The Drinks Report主辦，賽制先進行國家分類競賽，依口味評選（Taste Winner）分為黑啤酒、調味啤酒、印度淡色艾爾、拉格、無／低酒精、淡色啤酒、酸啤酒、特殊啤酒、司陶特與波特啤酒組、小麥啤酒等 9 大類，再細項分類，首輪比賽會先依照國際評審分數選出國家優勝。

台風造酒以「精品咖啡啤酒」及「花火」代表台灣出征，分別參與巧克力和咖啡啤酒組、煙燻啤酒組競賽，與包含巴西、加拿大、日本、德國、美國和英國等國競爭；最終由「火花」擊敗歐美亞各國，拿下煙燻（Smoke）啤酒組的世界最佳啤酒大獎，純熟釀酒工藝獲得世界第一的肯定。

台風造酒創辦人許承穎（Shane）表示：「3200多款啤酒第一階段的淘汰率高達五成以上，剩下的啤酒再依分數評比選出金、銀、銅牌。但唯有達到成績要求的金牌得以拿下『世界最佳啤酒大獎』比賽權，決賽日再與歐美亞各國的組別金牌冠軍評選，最後才選出世界最佳啤酒，能獲獎相當不容易。」

帶有煙燻風味的「花火」煙燻艾爾啤酒，是以澳洲馬努卡木（Manuka）煙燻麥芽釀造，此麥芽的特殊性在於所呈現特殊的煙燻風味，可復刻17世紀普遍帶有燻烤味的啤酒風格，帶有豐沛麥芽香，且融合高雅煙燻味，風味獨特平衡，以此象徵花火綻放後瀰漫於空氣中的煙火味。

許承穎認為花火可以拿下「世界最佳啤酒大獎」，「除了嚴選的澳洲馬努卡木煙燻麥芽功不可沒之外，最重要的是釀酒師純熟的釀造工藝。」「花火」僅以麥芽、啤酒花、酵母等最單純的原料釀造，完全不添加輔料，如何拿捏、創造出平衡的調和工藝至為關鍵。

許承穎指出，啤酒花的使用量不能太多，否則不僅風味太苦，同時啤酒花獨特的花香柑橘調也會過於搶味；另外釀造時除了煙燻麥芽之外，還混合多種深烘焙和淺烘焙麥芽，淺色麥芽讓酒色不至於過深且調和出風味宜人的清爽調性；而深色麥芽則是帶出了如巧克力、焦糖等風味，讓整體煙燻味更融合不突兀。

台風造酒由許承穎與許京穎（Ryan）兄弟攜手於2014年創立，是台南首間精釀啤酒廠，採小量生產，可以說是啤酒界的台南地酒（當地生產、銷售），生產常態供應型啤酒與季節特殊限定酒，產量光是供應台南、高雄當地店家就常不夠賣。

「花火」原為台風造酒的季節特殊限定啤酒，目前已銷售一空，為因應消費者需求，即日起將重新復刻，且列為常態供應型啤酒，但因其使用澳洲馬努卡木煙燻麥芽，需與原廠下訂後經過數個月等待才能運抵台灣，因此每批釀造數量有限，即日起可在官方粉絲頁以及零售通路展開預定，排單生產，預計11月後陸續出貨。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台風造酒從國外進口的不同烘焙程度麥芽，用以調和啤酒整體風味。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台風造酒從國外進口的不同烘焙程度麥芽，用以調和啤酒整體風味。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「花火」今年拿下煙燻（Smoke）啤酒組的「WBA世界最佳啤酒大獎」。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「花火」今年拿下煙燻（Smoke）啤酒組的「WBA世界最佳啤酒大獎」。圖／台風造酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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