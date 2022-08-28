龍蝦串燒、龍蝦拌麵！「Bar. Tender八天」餐酒館中秋限定餐享83折

迎接中秋佳節，主打創意串燒的「Bar. Tender八天」餐酒館，首度推出「龍蝦串燒套餐」，另外還有期間限定的「中秋限定套餐」，一次可以品嚐到翼板牛肉、鹽烤雞腿肉、豬五花等品項，並享83折優惠。同時店內也推出「環遊世界」主題酒單，增添微醺浪漫。

本次所推出的「龍蝦串燒套餐」，使用整隻龍蝦製成「奶油鹽烤龍蝦串」、「黃金龍蝦濃湯」、「龍蝦乾拌麵」、「龍蝦佐酸辣紅咖哩」等不同品項。其中龍蝦串以清酒和鹽帶出肉質本身的鮮甜，並以奶油達致圓潤風味；濃湯則加入龍蝦膏熬煮，搭配上番茄、鮮奶油、山藥等食材，帶來豐富的口感與滋味。全套龍蝦串燒套餐含4道料理與任選2杯調酒，每套2,399元。各款料理單點則為320～680元。9月5日至9月15日期間，八天也推出中秋限定套餐。包含有鹽烤雞腿肉串、鹽烤豬五花串、鹽烤豬五花串、翼板牛肉串、烤香菇串、烤櫛瓜串，以及限定「柚見滿月」調酒，適合雙人享用，原價1,560元，優惠價1,299元；5人套餐原價4,000元，優惠價3,399元。

針對想要小酌的民眾，八天也打造「環遊世界」主題酒單，以琴酒、白蘭地、伏特加、蘭姆酒等基酒，搭配各種不同創意配料與香料，打造出「相戀晴空塔」、「謎樣斑斕的開普敦散策」、「蒙特婁喧嘩街頭的時髦書寫」、「女皇市場邂逅布爾喬亞式傲慢」以及「華爾街的致命誘惑」等不同酒款，滿足民眾在異國旅遊的浪漫想像。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康