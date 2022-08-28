快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍蝦串燒、龍蝦拌麵！「Bar. Tender八天」餐酒館中秋限定餐享83折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
八天本次推出的龍蝦套餐中，吃得到「奶油鹽烤龍蝦串」、「黃金龍蝦濃湯」等餐點。圖／Bar. Tender八天提供
八天本次推出的龍蝦套餐中，吃得到「奶油鹽烤龍蝦串」、「黃金龍蝦濃湯」等餐點。圖／Bar. Tender八天提供

迎接中秋佳節，主打創意串燒的「Bar. Tender八天」餐酒館，首度推出「龍蝦串燒套餐」，另外還有期間限定的「中秋限定套餐」，一次可以品嚐到翼板牛肉、鹽烤雞腿肉、豬五花等品項，並享83折優惠。同時店內也推出「環遊世界」主題酒單，增添微醺浪漫。

本次所推出的「龍蝦串燒套餐」，使用整隻龍蝦製成「奶油鹽烤龍蝦串」、「黃金龍蝦濃湯」、「龍蝦乾拌麵」、「龍蝦佐酸辣紅咖哩」等不同品項。其中龍蝦串以清酒和鹽帶出肉質本身的鮮甜，並以奶油達致圓潤風味；濃湯則加入龍蝦膏熬煮，搭配上番茄、鮮奶油、山藥等食材，帶來豐富的口感與滋味。全套龍蝦串燒套餐含4道料理與任選2杯調酒，每套2,399元。各款料理單點則為320～680元。9月5日至9月15日期間，八天也推出中秋限定套餐。包含有鹽烤雞腿肉串、鹽烤豬五花串、鹽烤豬五花串、翼板牛肉串、烤香菇串、烤櫛瓜串，以及限定「柚見滿月」調酒，適合雙人享用，原價1,560元，優惠價1,299元；5人套餐原價4,000元，優惠價3,399元。

針對想要小酌的民眾，八天也打造「環遊世界」主題酒單，以琴酒、白蘭地、伏特加、蘭姆酒等基酒，搭配各種不同創意配料與香料，打造出「相戀晴空塔」、「謎樣斑斕的開普敦散策」、「蒙特婁喧嘩街頭的時髦書寫」、「女皇市場邂逅布爾喬亞式傲慢」以及「華爾街的致命誘惑」等不同酒款，滿足民眾在異國旅遊的浪漫想像。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋5人套餐，原價4,000元，優惠價3,399元。圖／Bar. Tender八天提供
中秋5人套餐，原價4,000元，優惠價3,399元。圖／Bar. Tender八天提供
中秋限定雙人套餐，原價1,560元，優惠價1,299元。圖／Bar. Tender八天提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
中秋限定雙人套餐，原價1,560元，優惠價1,299元。圖／Bar. Tender八天提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

套餐 中秋

延伸閱讀

一口飛到義大利！侍酒魂台中餐酒館夏季菜單登場

機率200萬分之一！他抓到超稀有「藍寶石龍蝦」驚呼：釣魚20年第一次看到

澎湖高CP值海鮮餐廳！超鮮海膽蒸蛋、龍蝦泡麵霸氣上桌，保證一人一整隻龍蝦

+299享「蟬龍蝦吃到飽」！青青港點百匯　吃1隻就回本

相關新聞

山系美學王者The North Face打破侷限 秋冬機能裝備成搶眼日常穿搭

相較於其他城市，台北地理位置可說得天獨厚，在車程一小時內便能到達國家公園，徜徉於大自然懷抱。城市與自然之間的界線，從來就...

中秋將到部分月餅調漲 台中知名餅店出現排隊人潮

中秋節將到，台中神岡區知名的社口犁記餅店今天有排隊人潮，受到原物料上漲影響，今年月餅微漲，犂記雙面煎月餅，每顆從70元漲...

復刻長江坑道陶甕！ 金酒特窖陳高原甕復刻版限量發行

今年適逢金門酒廠建廠70週年、戰酒黑金龍系列的「特窖陳高」上市熱銷滿週年，以及由味丹開發的「戰酒黑金龍」榮獲2022年美...

不用召喚神龍！SWATCH寵壞七龍珠粉絲 悟空、龜仙人和魔人普烏都成聯名款主角

屢屢有話題之作的SWATCH首度與經典動畫《Dragon Ball Z》合作，將主要角色悟空、達爾、悟飯、龜仙人、賽魯、...

暑假尾聲玩一波 環球Online一日票攀岩、親子樂園300有找

暑假倒數，環球Online首度推出「一日體驗套票」，無論攀岩+親子樂園+才藝中心課程，或歡聚嗑燒肉+看電影+攀岩暢玩，組...

韓式炸雞＋聯名啤酒！ NENE×金色三麥雞＋酒套餐登場

來自韓國的「NENE CHICKEN」首度攜手「金色三麥」，自9月1日起推出全新「雞＋酒派對套餐」，同時集結了韓式炸雞、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。