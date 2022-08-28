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山系美學王者The North Face打破侷限 秋冬機能裝備成搶眼日常穿搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
The North Face延續「城即自然」的主題，定調了即將上市的The North Face Urban Exploration秋冬系列。圖／The North Face提供
The North Face延續「城即自然」的主題，定調了即將上市的The North Face Urban Exploration秋冬系列。圖／The North Face提供

相較於其他城市，台北地理位置可說得天獨厚，在車程一小時內便能到達國家公園，徜徉於大自然懷抱。城市與自然之間的界線，從來就不是那麼壁壘分明，就如同The North Face延續「城即自然」的主題，定調了即將上市的The North Face Urban Exploration（簡稱UE）秋冬系列，傳達不管是在城市或戶外，都能夠隨心所欲的生活著。

上一季，The North Face UE系列，以能應付不同環境變化的機能性，加上經典變形蟲圖騰、夏日必備綁染元素，設計出可在城市中可穿戴的時髦造型。而秋冬季節將來，同樣展現對機能穿搭的極致追求，因此透過低飽和度大地色系，象徵與自然相融合；藉由可拆卸式多口袋功能背心打破穿衣侷限，將戶外生活感注入都市日常。另外，系列中女款背心採用防潑水、防風性能的Windwall面料製成，立體貼袋前端的暗扣設計巧思，可與防風夾克自由疊穿。

另外，Urban Ecology「自然無界」子系列則聚焦設計感、功能性與創新力。有著利用集防水、排濕、耐磨三重功能的Dryvent材質，打造出外套與機能背心組合而成的多口袋夾克，承繼了經典Mountain Jacket輪廓，融合登山快扣和攀登繩等戶外機能裝備，輕鬆搞定外出著裝需求。以及結合搭配兼具Windwall和DWR 防潑水功能的休閒長褲，自在應對探索途中的各類環境及天候變化。

Canada Goose請來演員寇弟（Cole Sprouse）執掌秋冬形象大片拍攝特地選了亞伯達洛磯山脈為背景，同時捕捉服飾的飽和色彩，並凸顯最真實美景。圖／Canada Goose提供
Canada Goose請來演員寇弟（Cole Sprouse）執掌秋冬形象大片拍攝特地選了亞伯達洛磯山脈為背景，同時捕捉服飾的飽和色彩，並凸顯最真實美景。圖／Canada Goose提供

來自加拿大的戶外奢華運動品牌Canada Goose則是再度請來演員寇弟（Cole Sprouse）執掌秋冬形象大片拍攝，為了揚讚頌大自然之美，所以特地選了亞伯達洛磯山脈為背景，同時捕捉服飾的飽和色彩，並凸顯最真實的美景。既是以自然為概念貫穿，Canada Goose在秋冬系列的Cypress Puffer和Crofton Puffer羽絨衣，除了採用回收的輕量羽絨防撕裂面料製成，還輔以碧玉綠、臭氧藍和大西洋深藍等色彩點綴，簡約輪廓搭配經典剪裁，日常穿搭再適合不過。

The North Face UE系列夾克式襯衫8,380元。圖／The North Face提供
The North Face UE系列夾克式襯衫8,380元。圖／The North Face提供

The North Face UE系列Dryvent夾克與背心組合，26,760元。圖／The North Face提供
The North Face UE系列Dryvent夾克與背心組合，26,760元。圖／The North Face提供

The North Face UE系列丹寧裙6,380元。圖／The North Face提供
The North Face UE系列丹寧裙6,380元。圖／The North Face提供

The North Face UE系列City Polo洋裝7,380元。圖／The North Face提供
The North Face UE系列City Polo洋裝7,380元。圖／The North Face提供

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