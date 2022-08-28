山系美學王者The North Face打破侷限 秋冬機能裝備成搶眼日常穿搭

相較於其他城市，台北地理位置可說得天獨厚，在車程一小時內便能到達國家公園，徜徉於大自然懷抱。城市與自然之間的界線，從來就不是那麼壁壘分明，就如同The North Face延續「城即自然」的主題，定調了即將上市的The North Face Urban Exploration（簡稱UE）秋冬系列，傳達不管是在城市或戶外，都能夠隨心所欲的生活著。

上一季，The North Face UE系列，以能應付不同環境變化的機能性，加上經典變形蟲圖騰、夏日必備綁染元素，設計出可在城市中可穿戴的時髦造型。而秋冬季節將來，同樣展現對機能穿搭的極致追求，因此透過低飽和度大地色系，象徵與自然相融合；藉由可拆卸式多口袋功能背心打破穿衣侷限，將戶外生活感注入都市日常。另外，系列中女款背心採用防潑水、防風性能的Windwall面料製成，立體貼袋前端的暗扣設計巧思，可與防風夾克自由疊穿。

另外，Urban Ecology「自然無界」子系列則聚焦設計感、功能性與創新力。有著利用集防水、排濕、耐磨三重功能的Dryvent材質，打造出外套與機能背心組合而成的多口袋夾克，承繼了經典Mountain Jacket輪廓，融合登山快扣和攀登繩等戶外機能裝備，輕鬆搞定外出著裝需求。以及結合搭配兼具Windwall和DWR 防潑水功能的休閒長褲，自在應對探索途中的各類環境及天候變化。

Canada Goose請來演員寇弟（Cole Sprouse）執掌秋冬形象大片拍攝特地選了亞伯達洛磯山脈為背景，同時捕捉服飾的飽和色彩，並凸顯最真實美景。圖／Canada Goose提供

來自加拿大的戶外奢華運動品牌Canada Goose則是再度請來演員寇弟（Cole Sprouse）執掌秋冬形象大片拍攝，為了揚讚頌大自然之美，所以特地選了亞伯達洛磯山脈為背景，同時捕捉服飾的飽和色彩，並凸顯最真實的美景。既是以自然為概念貫穿，Canada Goose在秋冬系列的Cypress Puffer和Crofton Puffer羽絨衣，除了採用回收的輕量羽絨防撕裂面料製成，還輔以碧玉綠、臭氧藍和大西洋深藍等色彩點綴，簡約輪廓搭配經典剪裁，日常穿搭再適合不過。

The North Face UE系列夾克式襯衫8,380元。圖／The North Face提供

The North Face UE系列Dryvent夾克與背心組合，26,760元。圖／The North Face提供

The North Face UE系列丹寧裙6,380元。圖／The North Face提供