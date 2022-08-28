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中秋將到部分月餅調漲 台中知名餅店出現排隊人潮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中神岡區知名的社口犁記餅店，今天有排隊人潮。記者游振昇／攝影
台中神岡區知名的社口犁記餅店，今天有排隊人潮。記者游振昇／攝影

中秋節將到，台中神岡區知名的社口犁記餅店今天有排隊人潮，受到原物料上漲影響，今年月餅微漲，犂記雙面煎月餅，每顆從70元漲到75元；另外百年老店「老雪花齋」，雪花月餅沒有調漲，伍仁月餅微漲5元，豐饌蛋黃酥平均1顆漲1到2元。

台中市被稱為糕餅之鄉，百年老店多，有神岡區社口犂記、吉興餅行等；豐原區老雪花齋、寶泉等，還有原市區的一福堂、林金生香等。

中秋節將到，知名餅店都出現排隊買餅人潮，社口犂記店門前今天出現排隊人潮，民眾到場排隊買月餅，有人要自己吃，多數人買送給外縣市親友。

社口犂記、崑派及吉興餅行都以雙面煎月餅聞名，老雪花齋的「雪花餅」是傳統中的「綠豆椪」，寶泉是小月餅創始店，1976年首創雪花酥皮搭配綿密白鳳豆沙餡，受到許多消費者喜愛，今年創新推出「紅心芭樂月餅」。

月餅 中秋節 蛋黃酥

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