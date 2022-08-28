復刻長江坑道陶甕！ 金酒特窖陳高原甕復刻版限量發行

今年適逢金門酒廠建廠70週年、戰酒黑金龍系列的「特窖陳高」上市熱銷滿週年，以及由味丹開發的「戰酒黑金龍」榮獲2022年美國舊金山烈酒大賽雙金獎肯定，可謂三喜臨門，所以味丹特別推出「特窖陳高 原甕復刻版紀念酒」，預計9月2日在全家便利商店FamiPort開放預購，每盒售價1,980元，數量有限，賣完為止。

戰酒黑金龍特窖陳高酒體，一般是以金城老廠在坑道中窖藏3年以上的陳高，加上5至10年酒齡的黑金剛製成；本次「特窖陳高 原甕復刻版紀念酒」除承襲這原有的酒體工藝外，酒質再升級，創新採用威士忌類「三桶工藝」，由首席調酒師精挑坑道中「不同時間釀造、陳放」，以及「不同酒體的窖藏原甕陳高」，完美調製出的限量珍稀酒款。

這次除了創新酒體工藝外，特別復刻經典的陶甕工藝美學，將長江坑道中的1000公升陶甕，等比縮小製作成1公升的陶甕，擬真度高達99.99%。甕裝正背面分別為金門酒廠及建廠70週年Logo，搭配特窖陳高浮雕字體設計，別有紀念意義。內裝足足有1公升，但仍玲瓏可愛，消費者買回家以後，特窖陳高仍然繼續陳化，不同時間開來喝，都可以享受不同的風味。

老饕都知道要喝陳高，就要喝在坑道陶甕中熟成的陳高。金門長江坑道目前負責存放1000公升陶甕，金門高粱酒在恆溫恆濕的坑道中，經由陶甕的毛細孔自然呼吸、熟成，留下高酒精度的厚實與勁道，沒有多餘的雜味，風味絕非跟玻璃瓶中陳年的酒款可以相比擬，因此成為酒饕們的最愛。

在包裝方面，本次突破紙盒設計的包裝限制，打開隱約透露光芒的大器紅磚色外盒，就可看到柔澤光照長江坑道，伴隨悅耳的音樂，彷彿陶甕在吟唱，訴說坑道久藏的悠揚，猶如置身坑道中，不論收藏或送禮都別具特色。