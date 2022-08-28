快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不用召喚神龍！SWATCH寵壞七龍珠粉絲 悟空、龜仙人和魔人普烏都成聯名款主角

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
SWATCH首度與經典動畫《Dragon Ball Z》合作，將主要角色悟空、達爾、悟飯、龜仙人、賽魯、弗利沙跟魔人普烏的造型特色，都變身成聯名表圖案。圖／SWATCH提供
SWATCH首度與經典動畫《Dragon Ball Z》合作，將主要角色悟空、達爾、悟飯、龜仙人、賽魯、弗利沙跟魔人普烏的造型特色，都變身成聯名表圖案。圖／SWATCH提供

屢屢有話題之作的SWATCH首度與經典動畫《Dragon Ball Z》合作，將主要角色悟空、達爾、悟飯、龜仙人、賽魯、弗利沙跟魔人普烏的造型特色，都變身成聯名表圖案。每一款都是回憶殺，一次滿足粉絲想收藏全套心情，並直呼「真的不用召喚神龍了！」

日本漫畫家鳥山明在80年代至90年代之間，連載了超人氣漫畫《七龍珠》，成為許多六、七年級生的共同回憶。SWATCH此次合作的《七龍珠Z》，則是自漫畫衍生的動畫版；但無論是漫畫或是動畫，熱血的故事主軸不變，各種情節至今仍被津津樂道。因此，SWATCH便以其主角群為發想，擷取造型特色，運用於聯名系列上，像是「悟空」Big Bold表，在表盤上便有大大的「悟」字，以及亮橘與黑色組成的表帶，就是源自於悟空的道服。「龜仙人」New Gent表，則把他招牌表情當作表盤設計，加上印有龜仙人時常穿的夏威夷襯衫圖案表帶，頓時勾起了粉絲當年在看這部人氣漫畫的心情。

SWATCH X Dragon Ball Z系列悟空表， 4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH X Dragon Ball Z系列悟空表， 4,100元。圖／SWATCH提供

值得一提的是，每一款聯名表，大量運用了該角色的DNA來創作，因此正反兩面為不同設計，讓人感到SWATCH的用心。不僅如此，《七龍珠》的故事最終，就是主角們終於匯集了7顆龍珠，得以召喚神龍來完成願望，因此聯名款怎麼能少了「神龍表」呢？SWATCH透露預計於10月時，將會推出限量神龍套組聯名表，以及神龍Big Bold表款，讓喜愛七龍珠的粉絲們，重溫往昔美好。

SWATCH X Dragon Ball Z系列龜仙人表，3,150元。圖／SWATCH提供
SWATCH X Dragon Ball Z系列龜仙人表，3,150元。圖／SWATCH提供

而今年也是傳奇天團「滾石樂團」成軍60周年，即便他們部分團員已亡故，而且不再有公開演出，但在搖滾樂史上，卻有難以撼動的殿堂級地位。特別是他們的「大舌頭」符號，更是深植人心，過去也曾被運用於不同的設計上。為了紀念滾石樂團60周年，流行腕表NIXON則推出限量迷你聯名系列，就使用了大舌頭符號為識別，並透過經典表款，來傳遞天團不朽地位象徵。

SWATCH X Dragon Ball Z系列悟飯表，3,150元。圖／SWATCH提供
SWATCH X Dragon Ball Z系列悟飯表，3,150元。圖／SWATCH提供

SWATCH X Dragon Ball Z系列魔人普烏表，2,500元。圖／SWATCH提供
SWATCH X Dragon Ball Z系列魔人普烏表，2,500元。圖／SWATCH提供

SWATCH X Dragon Ball Z系列賽魯表， 4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH X Dragon Ball Z系列賽魯表， 4,100元。圖／SWATCH提供

SWATCH X Dragon Ball Z系列達爾表， 3,150元。圖／SWATCH提供
SWATCH X Dragon Ball Z系列達爾表， 3,150元。圖／SWATCH提供

SWATCH X Dragon Ball Z系列弗利沙表，2,500元圖／SWATCH提供
SWATCH X Dragon Ball Z系列弗利沙表，2,500元圖／SWATCH提供

紀念滾石樂團成軍60周年，Nixon推出聯名51-30表款，23,900元。圖／Cobblestone提供
紀念滾石樂團成軍60周年，Nixon推出聯名51-30表款，23,900元。圖／Cobblestone提供

動畫 樂團

延伸閱讀

「共軍拿著漫畫操練？」 軍事漫畫神預言共軍無人機入侵場景

士檢首創反賄選漫畫展 有獎徵答抽switch、全聯5百禮券

七龍珠系列最新動畫電影 稱霸北美週末票房榜

猴賽雷！西遊新作《黑神話：悟空》揭劇情與4K實戰新預告 製作人吐感言：一步步來

相關新聞

山系美學王者The North Face打破侷限 秋冬機能裝備成搶眼日常穿搭

相較於其他城市，台北地理位置可說得天獨厚，在車程一小時內便能到達國家公園，徜徉於大自然懷抱。城市與自然之間的界線，從來就...

中秋將到部分月餅調漲 台中知名餅店出現排隊人潮

中秋節將到，台中神岡區知名的社口犁記餅店今天有排隊人潮，受到原物料上漲影響，今年月餅微漲，犂記雙面煎月餅，每顆從70元漲...

復刻長江坑道陶甕！ 金酒特窖陳高原甕復刻版限量發行

今年適逢金門酒廠建廠70週年、戰酒黑金龍系列的「特窖陳高」上市熱銷滿週年，以及由味丹開發的「戰酒黑金龍」榮獲2022年美...

不用召喚神龍！SWATCH寵壞七龍珠粉絲 悟空、龜仙人和魔人普烏都成聯名款主角

屢屢有話題之作的SWATCH首度與經典動畫《Dragon Ball Z》合作，將主要角色悟空、達爾、悟飯、龜仙人、賽魯、...

暑假尾聲玩一波 環球Online一日票攀岩、親子樂園300有找

暑假倒數，環球Online首度推出「一日體驗套票」，無論攀岩+親子樂園+才藝中心課程，或歡聚嗑燒肉+看電影+攀岩暢玩，組...

韓式炸雞＋聯名啤酒！ NENE×金色三麥雞＋酒套餐登場

來自韓國的「NENE CHICKEN」首度攜手「金色三麥」，自9月1日起推出全新「雞＋酒派對套餐」，同時集結了韓式炸雞、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。