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暑假尾聲玩一波 環球Online一日票攀岩、親子樂園300有找

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
暑假倒數，環球Online首度推出「一日體驗套票」，攀岩+親子樂園+才藝中心課程，或歡聚嗑燒肉+看電影+攀岩暢玩，組合價299元起。圖／Global Mall提供
暑假倒數，環球Online首度推出「一日體驗套票」，攀岩+親子樂園+才藝中心課程，或歡聚嗑燒肉+看電影+攀岩暢玩，組合價299元起。圖／Global Mall提供

暑假倒數，環球Online首度推出「一日體驗套票」，無論攀岩+親子樂園+才藝中心課程，或歡聚嗑燒肉+看電影+攀岩暢玩，組合價299元起。

另外近期也有多家餐飲、生活、娛樂新櫃登場，把握時間享受暑假尾聲之際，8月31日線上線下同步推出「開學應援祭」，環球Online線上購物消費滿699元免運費。

環球購物中心在暑假尾聲推出一日暢玩行程，與桃園捷運、樂天桃猿隊合作推出期間限定「FUN瘋票」，500元即可享桃捷一日票、樂天桃園棒球場球賽門票、Global Mall桃園A19喜樂時代影城電影票兌換券各一張，最高價值達1,060元。另外，環球Online首度推出「一日體驗套票」，攀岩+親子樂園+才藝中心課程或歡聚嗑燒肉+看電影+攀岩暢玩，超值組合價299元起。

近期餐飲、生活、娛樂新櫃登場，包括桃園A8「小瑞誠美好時光咖啡館 by GABEE」、桃園A19「GAME休閒館」、新北中和「JUNIOR COFFEE」精品咖啡機及咖啡豆專賣店，以及8月31日於屏東市開幕的「勝博殿」，為屏東首店。

中小學即將在8月30日開學，緊接著為大專院校開學季，Global Mall8月31日前線上線下同步推出「開學應援祭」，環球Online線上購物消費滿699元免運費、單筆消費滿5,000元送500元折價券、單筆滿12,000元送1,200元折價券，可於後續指定時間內消費享指定門檻折抵。

Global Mall桃園A8「小瑞誠美好時光咖啡館 by GABEE」近期新登場。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A8「小瑞誠美好時光咖啡館 by GABEE」近期新登場。圖／Global Mall提供
Global Mall屏東市「勝博殿」將於8月31日開幕，推初第三人99元享嫩雞排、滿千送千。圖／Global Mall提供
Global Mall屏東市「勝博殿」將於8月31日開幕，推初第三人99元享嫩雞排、滿千送千。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和引進「JUNIOR COFFEE」，以精品咖啡機及咖啡豆專賣店為主打，推出優惠套組6折起。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和引進「JUNIOR COFFEE」，以精品咖啡機及咖啡豆專賣店為主打，推出優惠套組6折起。圖／Global Mall提供
Global Mall線上線下推出「開學應援祭」優惠5折起，環球Online線上購物消費滿699元免運費。圖／Global Mall提供
Global Mall線上線下推出「開學應援祭」優惠5折起，環球Online線上購物消費滿699元免運費。圖／Global Mall提供

桃園 環球購物中心 咖啡館

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