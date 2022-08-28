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韓式炸雞＋聯名啤酒！ NENE×金色三麥雞＋酒套餐登場

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
Nene Chicken。記者陳睿中／攝影
Nene Chicken。記者陳睿中／攝影

來自韓國的「NENE CHICKEN」首度攜手「金色三麥」，自9月1日起推出全新「雞＋酒派對套餐」，同時集結了韓式炸雞、洋蔥圈與聯名蜂蜜啤酒，讓民眾可以享受經典的韓式組合。為慶祝新品上市，參與社群活動者，還有機會獲得「炸雞免費吃1年」的優惠。

自2018年登台的NENE CHICKEN，目前在韓國擁有1800多間分店，在台灣也有43間分店，主打多種口味的韓式炸雞。本次聯名推出的「雞＋酒派對套餐」中，金色三麥打造了限定版的「「네네치킨 蜂蜜啤酒」。以吃炸雞配啤酒的韓國美食文化出發，以蜂蜜結合麥芽的甜香，有著清新的口感與花蜜氣息，適合小酌一番。同時套餐中還包含有「半半炸雞」、「NENE炸年糕」，以及全新推出的「洋蔥圈」各一份，原價947元，優惠價888元，限量3,000組，售完為止（宜蘭幾米店、誠品南西店未供應）。另外聯名啤酒僅限於誠品南西店單瓶販售，每瓶150元。

為慶祝新品上市，9月1日至9月30日期間，完成官方社群指定任務者，即可參加抽獎，1名幸運者可獲得「年度獨享VIP卡－500g炸雞免費吃1年」的資格。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

NENE CHICKEN攜手金色三麥，自9月1日起推出全新「雞＋酒派對套餐」。圖／NENE CHICKEN提供
NENE CHICKEN攜手金色三麥，自9月1日起推出全新「雞＋酒派對套餐」。圖／NENE CHICKEN提供

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