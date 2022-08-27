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林依晨也愛抗老保養神物！巴黎萊雅紫熨斗PRO濃度加倍

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
巴黎萊雅紫熨斗PRO／30ml／1,339元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅紫熨斗PRO／30ml／1,339元。圖／巴黎萊雅提供

已經39歲、育有一女的林依晨，臉上卻看不出來歲月的痕跡，而近期她代言的保養品牌巴黎萊雅，推出全新紫熨斗PRO，其中將最有名的抗老成分普拉斯鏈，全面升級為普拉斯鏈PRO，相較於前一代，濃度提升達含有2倍的普拉斯鏈，滲透力也升級，難怪林依晨保持著青春美貌。

巴黎萊雅的紫熨斗精華霜，一直是熱賣冠軍，新升級的玻尿酸眼霜級撫紋精華霜，稱為紫熨斗PRO，整體核心成分升級，而且適合20歲以上的女性提早使用，避免臉部逐漸隨著時光而變化。

品牌研究發現，除了因為膠原蛋白流失造成的熟齡老化，近期還有外在環境、生活作息導致的乾老化、3C老化，且在肌膚出現真正皺紋前，其實臉部會先有隱形紋，此時就要提早修護，才能避免皺紋產生，也因此提早開始使用紫熨斗PRO，也是超前部署的一環。

為慶祝上市，即日起全通路凡購買紫熨斗PRO一支，可獲得「紫熨斗PRO神隱紋路寵粉限定組」，內含等同正貨30ml的紫熨斗PRO，再送折扣刮刮卡乙張，頭獎為APPLE MacBook PRO 14。

巴黎萊雅紫熨斗PRO／30ml／1,339元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅紫熨斗PRO／30ml／1,339元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅紫熨斗PRO／30ml／1,339元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅紫熨斗PRO／30ml／1,339元。圖／巴黎萊雅提供

巴黎萊雅 老化 品牌

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