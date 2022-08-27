神還原70年前「第一支金門高粱」！起家興業酒今上市

神還原創廠第一支金高，金門酒廠「起家興業紀念酒」即日起上市。雙色玻璃酒瓶復刻70年前的第一支金高瓶身包裝，酒體更最大限度地還原最初的風味，嘗一口仿如穿越時空，連元老級創廠員工都給予高度肯定，直呼「就是這個味道！」

金門酒廠今年迎來創廠70周年，50度以上金高總代理商黑松公司特別以1952年第一款金門高粱酒為原型，推出「起家興業紀念酒」，禮盒上印上金酒起家舊址「九龍江酒廠」，象徵從篳路藍縷到今日百億營收。黑松公司表示，起家酒不只神還原酒廠的第一支酒，也代表著金門酒廠拓展市場、奠基後續百億營收的基礎，象徵著開業興旺的好寓意。

50年代出產的同款金門高粱酒，在羅芙奧拍賣網站上身價預估台幣10萬 ，可見這款酒深獲收藏家肯定。70周年限量「起家興業紀念酒」，調酒師嘗試近百種配方，僅一種酒型比例成功復刻當時的經典風味，入喉前味是凜冽醇厚的糧香，中段散發出豐厚果香、後味則以甘甜味收尾，獨特的「甘冽感」是金高失傳已久的起家之味。

限量版的金門高粱「起家興業紀念酒」，即日起於全台酒類專賣店限量販售，並於全家便利商店開放預購，建議售價每盒1,780元。為慶祝金門酒廠創廠70周年，每購買一盒「起家興業紀念酒」即贈送2015年灌裝0.3L 58金高千日醇。

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