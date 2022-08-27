快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神還原70年前「第一支金門高粱」！起家興業酒今上市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「起家之酒」以獨特的「甘冽感」風味神還原金門高粱酒失傳已久的起家之味。圖／黑松提供
「起家之酒」以獨特的「甘冽感」風味神還原金門高粱酒失傳已久的起家之味。圖／黑松提供

神還原創廠第一支金高，金門酒廠「起家興業紀念酒」即日起上市。雙色玻璃酒瓶復刻70年前的第一支金高瓶身包裝，酒體更最大限度地還原最初的風味，嘗一口仿如穿越時空，連元老級創廠員工都給予高度肯定，直呼「就是這個味道！」

金門酒廠今年迎來創廠70周年，50度以上金高總代理商黑松公司特別以1952年第一款金門高粱酒為原型，推出「起家興業紀念酒」，禮盒上印上金酒起家舊址「九龍江酒廠」，象徵從篳路藍縷到今日百億營收。黑松公司表示，起家酒不只神還原酒廠的第一支酒，也代表著金門酒廠拓展市場、奠基後續百億營收的基礎，象徵著開業興旺的好寓意。

50年代出產的同款金門高粱酒，在羅芙奧拍賣網站上身價預估台幣10萬 ，可見這款酒深獲收藏家肯定。70周年限量「起家興業紀念酒」，調酒師嘗試近百種配方，僅一種酒型比例成功復刻當時的經典風味，入喉前味是凜冽醇厚的糧香，中段散發出豐厚果香、後味則以甘甜味收尾，獨特的「甘冽感」是金高失傳已久的起家之味。

限量版的金門高粱「起家興業紀念酒」，即日起於全台酒類專賣店限量販售，並於全家便利商店開放預購，建議售價每盒1,780元。為慶祝金門酒廠創廠70周年，每購買一盒「起家興業紀念酒」即贈送2015年灌裝0.3L 58金高千日醇。

未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「起家興業紀念酒」重現70年前首支創廠金門高粱酒的經典風味。圖／黑松提供
「起家興業紀念酒」重現70年前首支創廠金門高粱酒的經典風味。圖／黑松提供

金門 未成年 味道

延伸閱讀

金酒結合霹靂推素還真造型紀念酒 搶攻戲迷荷包

還原創廠第一支金高！金門高粱「起家興業酒」僅7萬盒

金門酒廠歡慶70週年 中秋送禮全品項95折、滿額刮大獎

「白金龍上市60週年白金紀念版」發行 限量6萬瓶

相關新聞

林依晨也愛抗老保養神物！巴黎萊雅紫熨斗PRO濃度加倍

已經39歲、育有一女的林依晨，臉上卻看不出來歲月的痕跡，而近期她代言的保養品牌巴黎萊雅，推出全新紫熨斗PRO，其中將最有...

神還原70年前「第一支金門高粱」！起家興業酒今上市

神還原創廠第一支金高，金門酒廠「起家興業紀念酒」即日起上市。雙色玻璃酒瓶復刻70年前的第一支金高瓶身包裝，酒體更最大限度地還原最初的風味，嘗一口仿如穿越時空，連元老級創廠員工都給予高度肯定，直呼「就是這個味道！」

這7款月餅太好玩！變桌遊、玩足球 還能擲骰算個命

中秋腳步愈來愈近，各家月餅比拚進入最後階段，此刻，除了月餅好看好吃之外，也要夠好玩，才能出線。以下整理今年最好玩的7款月...

總價175萬鮑魚搶訂一空！名人坊富哥「新三寶」上菜

睽違一年半，在疫情逐漸穩定的8月下旬，富哥終於來到台灣。因疫情無法前往香港的饕客，此次不僅能品嘗富哥的拿手料理，他還帶來...

酒肉通吃808元！台北凱達晚餐吃到飽+住一晚 2人免3千

前一陣子被爆紅神曲「完了，芭比Q！」洗腦，讓大家開始期待著9月中秋烤肉的重頭戲！台北凱達百宴自助餐廳也在9月盛大推出「歡...

手搖飲換季囉！用橙香、蜜桃與蘋果「果茶迎秋」

雖然日頭還是赤炎炎，但時序入秋，各家連鎖茶飲也以成熟的果香滋味迎接新的季節到來，看看這一季的橙香、蜜桃與蘋果，能調出哪種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。