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總價175萬鮑魚搶訂一空！名人坊富哥「新三寶」上菜

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
富哥來台上新菜。圖／漢來美食提供
富哥來台上新菜。圖／漢來美食提供

睽違一年半，在疫情逐漸穩定的8月下旬，富哥終於來到台灣。因疫情無法前往香港的饕客，此次不僅能品嘗富哥的拿手料理，他還帶來與香港「廚魔」梁經倫聯手開發的「名人新三寶」。

此外，富哥此行也準備了市場上極為罕見的12頭和13頭的日本吉品鮑，共近50顆，消息一出，早在一個月前就已被名人坊各分店主顧客搶訂一空，儘管每顆要價3,6000元上下，仍被秒殺。

富哥準備的壓箱寶12頭（34顆）和13頭（13顆）吉品鮑，先在香港發製、再真空包裝空運來台，原預計8月27日至9月25日期間提供預訂，但沒想到消息曝光、饕客立刻搶訂一空，尤其台南店一口氣下訂20餘客。

為了搭配富哥帶來的吉品鮑，漢來美食中餐品牌長羅嶸和富哥特別開出3,000多元的搭配菜單，整套要價超過40,000元，但因只有47套，仍供不應求。為了滿足來不及訂餐的客人，富哥加碼準備20頭吉品鮑以饗饕客。

另外，富哥今年在香港與廚魔聯手開「廚魔名人坊」，被譽為「新派廚藝」和「傳統粵菜」的碰撞。富哥說，會與「廚魔」合作是因緣巧合，起因是他的客人想吃他做的菜，但位於香港蘭桂坊酒店的名人坊迫於疫情休業，他只得跟「廚魔」借廚房，沒想到兩人在廚房裡竟激盪出火花，包括此次他帶來的「名人新三寶」三道新菜式，並且促成兩人合作開出「廚魔名人坊」。

富哥說，也因為與西餐廚師的合作，讓他在菜色的呈現上有了不同的想法，就像這次的「新三寶」鴨肝蓮藕煎、釀帶子青椒、蟹肉釀蕃茄，就是將懷舊粵菜加入創新元素，為食客帶來精緻的粵菜體驗。

兩位大廚一起構思新菜，將傳統粵菜小吃煎釀三寶用的茄子、紅腸、豆腐換成番茄、青椒和蓮藕；並加入鴨肝、現拆新鮮蟹肉、魚子醬和北海道干貝取代傳統的鯪魚滑，變成「名人新三寶」，同時一改中式盛盤的大份量，而以一份三式、一式一口的方式呈現。

另有一道「龍蝦蟹皇糯米球」，外形如義式炸飯糰(Arancini)，是生炒糯米飯的改編版，以蝦米代替臘味，再鑲滿香濃豐腴蟹皇，香鮮兼備。不過，這幾道菜因食材特別、做工繁複，必須預訂才能享用。

漢來美食與香港名人坊富哥於2015年簽訂品牌代理合約，7年間在台開出6家分店，年營收達5.78億元（2021年8月~2022年7月），堪稱是目前全台最大的高級粵菜連鎖餐廳。富哥此行來台時間為8月27日到9月25日，將依序在名人坊高雄店、台中店、世貿店、敦南店、大直店和台南店各舉辦3~7場餐會。

富哥此行也準備了市場上極為罕見的12頭和13頭的日本吉品鮑。圖／漢來美食提供
富哥此行也準備了市場上極為罕見的12頭和13頭的日本吉品鮑。圖／漢來美食提供
即起至9月25日，富哥將依序在名人坊高雄店、台中店、世貿店、敦南店、大直店和台南店各舉辦3~7場餐會。圖／漢來美食提供
即起至9月25日，富哥將依序在名人坊高雄店、台中店、世貿店、敦南店、大直店和台南店各舉辦3~7場餐會。圖／漢來美食提供

香港 疫情

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