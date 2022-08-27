酒肉通吃808元！台北凱達晚餐吃到飽+住一晚 2人免3千

前一陣子被爆紅神曲「完了，芭比Q！」洗腦，讓大家開始期待著9月中秋烤肉的重頭戲！台北凱達百宴自助餐廳也在9月盛大推出「歡樂芭比Q饗宴」，主廚現烤豐盛海陸料理搭配沁涼啤酒喝到飽，平日餐期可享85折優惠，每位808元起。

酒足飯飽後，想要直接在飯店住一晚，台北凱達也推出一泊一食的住房專案， 平日周一至四精緻雙人房含兩客百宴自助晚餐、每房2,823元。

中秋烤肉免動手，台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐於9月推出「歡樂芭比Q饗宴」，將由五星主廚現烤豐盛海陸料理，像是鹹甜滋味的「日式照燒烤雞/烤豬」、原野風味「孜然羊肋排」、爐烤慢炙的「現切爐烤牛排」，還有海鮮控們最愛的「避風塘螃蟹」、Q彈爽脆的「柴魚鳳螺」，以及嚴選每日漁港直送的漁貨烹調的「風味現流魚」。

每周末(周六、周日12:30-13:00、18:30-19:00)肉肉再加碼，主廚會在現場操刀分切重達3公斤的「巨無霸義式烤羊腿」，整隻帶有微微的碳火焦香，削切後可看到粉嫩肉色、肉質鮮嫩多汁，新疆孜然的香氣及碳烤焦香撲鼻而來，搭配沁涼的鮮釀生啤酒喝到飽。壓軸甜點則是秋季限定栗子、柚子烘焙的繽紛甜點。

此外，去年口碑熱賣的兩款重量級外帶烤肉套餐今年也霸氣回歸，重達3公斤的「巨無霸義式烤羊腿」六人份套餐2,980元；1.8公斤的「超豪邁碳烤戰斧牛排」六人份套餐3,680元。即日起預訂台北凱達的重量級外帶烤肉套餐，加碼4瓶啤酒(或1瓶紅酒)。

百宴自助餐廳訂餐電話：02-23836788；更多飯店優惠可查官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

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