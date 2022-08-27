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手搖飲換季囉！用橙香、蜜桃與蘋果「果茶迎秋」
雖然日頭還是赤炎炎，但時序入秋，各家連鎖茶飲也以成熟的果香滋味迎接新的季節到來，看看這一季的橙香、蜜桃與蘋果，能調出哪種新茶香。
連鎖茶飲大苑子繼荔枝控超瘋狂的超人氣話題飲品「荔枝玫瑰」、「荔枝艾波」之後，近期接力再推「橙意滿滿」與「青森覓蜜紅茶」。前者選用南非香吉士柳橙，香甜飽滿的甜橙和茉香綠茶碰撞在一起，入口清甜、尾韻帶點綠茶的回甘，滋味清爽，回購率超高；首度推出的「青森覓蜜紅茶」，則以青森蘋果汁搭配濃郁的古城錫蘭紅茶，帶點迷人的秋日風味。
「蜜桃」也搖身變成迷人的果香特調。貢茶將於8/29起推出「我的蜜桃女孩」特調系列，其中，「冰搖蜜桃果茶」以香甜水蜜桃加上酸甜百香果，帶來味蕾清新感受；「蜜桃寒天烏龍」則有豐富的咀嚼口感；「蜜桃多多」在酸甜的氣息中帶來爽朗風味。上市後，在全台貢茶門市購買任一杯飲品，即可以優惠價選購一款Kakao聯名周邊；8/29~8/31上市首三日，再享每杯10元現折嘗鮮優惠。
全球高溫熱浪，體感溫度仍舊飆高不下，萬波島嶼紅茶以擅長的復古風格推出「古早酸梅冰」，有如小時候放學在巷口柑仔店喝到的味道，喝一口熱氣全消。此外，也同步推出加入人氣配料的「珍珠酸梅冰」、「愛玉酸梅冰」，以及「杏仁酸梅冰」，讓古早酸梅冰呈現多變風貌。
即日起至8/31，85℃主打大杯冰鮮橙綠、第二杯半價優惠，使用台灣生產的柳橙新鮮榨取柳橙原汁，結合茉莉清香綠茶，解渴又清爽，還能補充維他命C。優惠有限售完為止。
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