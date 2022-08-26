業界首發！7-ELEVEN攜手foodomo推2大無人外送測試計畫

看好未來外送無人化趨勢，7-ELEVEN領先同業於今年下半年串聯foodomo外送平台積極投入2大無人外送測試計畫，包括積極參與工研院「AMR無人智慧物流技術」送餐服務行列，推動在地首創自主移動機器人直送門口（door to door）無人外送服務；另整合7-ELEVEN、foodomo、康是美、黑貓宅急便等統一集團4大品牌資源，攜手中光電智能機器人（CIRC，簡稱中光電），以科技、零售、宅配整合式服務推動全新無人機外送模式，期望透過數位科技創新消費體驗，架構無差別外送服務網絡。

7-ELEVEN積極透過智能科技創新零售服務架構生活型服務平台，今天（8月26日）與經濟部支持轄下最大研發法人工研院正式簽訂合作備忘錄（MOU），加入工研院「AMR無人智慧物流技術」送餐服務行列，串聯統一集團外送平台foodomo，推動在地首創自主移動機器人直送門口（door to door）無人外送服務，預計將於10月正式在高雄商辦大樓運行。

工研院「AMR無人智慧物流技術」是在地首輛可於室外、室內配送、自動呼叫並搭乘電梯的無人送餐物流車，未來將以高軟7-ELEVEN軟科門市為中心，搶先於高雄亞灣5G AIoT創新園區部份商辦大樓送餐，開啟foodomo App只要一鍵下單，就能將7-ELEVEN鮮食、CITY CAFE直送辦公室門口，每趟次最多可以同時載送24份餐點，預估最多可節省70%外送員人力成本。

為架構無差別外送服務網絡，統一集團整合旗下7-ELEVEN、foodomo、康是美、黑貓宅急便等4大產業指標品牌，透過中光電智能機器人（CIRC，簡稱中光電）最新智能機器人共同開創全新無人機外送模式，架構快速且能克服偏遠、購物不便地區困擾的創新外送模式，讓外送資源可以照護在地每個角落，全新做法將於今年第4季展開測試。

近年來疫情改變生活型態，居家上班、遠距上課成生活日常，促使網購、外送、外帶自取等低接觸式消費服務需求大增，7-ELEVEN領先同業自去年架構外送業者入口平台「OPEN NOW」，一站串聯6,200間門市，享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda等3大外送品牌，提供2〜5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務，消費者開啟OPEN POINT App點選「OPEN NOW」，可快速找到鄰近的7-ELEVEN門市取得外送服務。

隨著在地人口老化導致物流與外送人力短缺，再加上偏遠地區因受限於地理位置，許多鄉鎮外送員無法輕易到達，衍生出部分家庭日常物資補給不易的困難處境。統一集團為解決偏遠地區人工外送人力短缺、交通不便等困擾，集團外送平台foodomo領先同業作法，整合科技、零售、宅配等多方資源，率先將無人機融入外送平台推動全新外送模式，解決偏遠地區人工外送痛點，全新做法未來將可在短時間內滿足購物不便地區物資補需求，更能帶動外送產業升級，創新外送消費體驗。

統一集團首創無人機外送模式，未來透過foodomo App即可完成選購、結帳、理貨、出貨、配送等5大外送服務流程，透過指尖即可選購7-ELEVEN、康是美的商品，下單成功後透過黑貓宅急便密集的宅配物流車隊集運物資抵達無人機停機坪，最終由中光電智能機器人將物資安全配達指定收貨據點，全新外送模式首波即將於新竹偏遠地區完成測試，未來規畫先以服務偏遠及露營區域開始，也將結合公益計畫，為偏遠地區導入物資，為購物不便區域創造便利性。