快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

業界首發！7-ELEVEN攜手foodomo推2大無人外送測試計畫

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
統一集團整合旗下4大品牌，串聯中光電無人機架構無差別外送網絡。圖／7-ELEVEN提供
統一集團整合旗下4大品牌，串聯中光電無人機架構無差別外送網絡。圖／7-ELEVEN提供

看好未來外送無人化趨勢，7-ELEVEN領先同業於今年下半年串聯foodomo外送平台積極投入2大無人外送測試計畫，包括積極參與工研院「AMR無人智慧物流技術」送餐服務行列，推動在地首創自主移動機器人直送門口（door to door）無人外送服務；另整合7-ELEVEN、foodomo、康是美、黑貓宅急便等統一集團4大品牌資源，攜手中光電智能機器人（CIRC，簡稱中光電），以科技、零售、宅配整合式服務推動全新無人機外送模式，期望透過數位科技創新消費體驗，架構無差別外送服務網絡。

7-ELEVEN積極透過智能科技創新零售服務架構生活型服務平台，今天（8月26日）與經濟部支持轄下最大研發法人工研院正式簽訂合作備忘錄（MOU），加入工研院「AMR無人智慧物流技術」送餐服務行列，串聯統一集團外送平台foodomo，推動在地首創自主移動機器人直送門口（door to door）無人外送服務，預計將於10月正式在高雄商辦大樓運行。

工研院「AMR無人智慧物流技術」是在地首輛可於室外、室內配送、自動呼叫並搭乘電梯的無人送餐物流車，未來將以高軟7-ELEVEN軟科門市為中心，搶先於高雄亞灣5G AIoT創新園區部份商辦大樓送餐，開啟foodomo App只要一鍵下單，就能將7-ELEVEN鮮食、CITY CAFE直送辦公室門口，每趟次最多可以同時載送24份餐點，預估最多可節省70%外送員人力成本。

為架構無差別外送服務網絡，統一集團整合旗下7-ELEVEN、foodomo、康是美、黑貓宅急便等4大產業指標品牌，透過中光電智能機器人（CIRC，簡稱中光電）最新智能機器人共同開創全新無人機外送模式，架構快速且能克服偏遠、購物不便地區困擾的創新外送模式，讓外送資源可以照護在地每個角落，全新做法將於今年第4季展開測試。

近年來疫情改變生活型態，居家上班、遠距上課成生活日常，促使網購、外送、外帶自取等低接觸式消費服務需求大增，7-ELEVEN領先同業自去年架構外送業者入口平台「OPEN NOW」，一站串聯6,200間門市，享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda等3大外送品牌，提供2〜5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務，消費者開啟OPEN POINT App點選「OPEN NOW」，可快速找到鄰近的7-ELEVEN門市取得外送服務。

隨著在地人口老化導致物流與外送人力短缺，再加上偏遠地區因受限於地理位置，許多鄉鎮外送員無法輕易到達，衍生出部分家庭日常物資補給不易的困難處境。統一集團為解決偏遠地區人工外送人力短缺、交通不便等困擾，集團外送平台foodomo領先同業作法，整合科技、零售、宅配等多方資源，率先將無人機融入外送平台推動全新外送模式，解決偏遠地區人工外送痛點，全新做法未來將可在短時間內滿足購物不便地區物資補需求，更能帶動外送產業升級，創新外送消費體驗。

統一集團首創無人機外送模式，未來透過foodomo App即可完成選購、結帳、理貨、出貨、配送等5大外送服務流程，透過指尖即可選購7-ELEVEN、康是美的商品，下單成功後透過黑貓宅急便密集的宅配物流車隊集運物資抵達無人機停機坪，最終由中光電智能機器人將物資安全配達指定收貨據點，全新外送模式首波即將於新竹偏遠地區完成測試，未來規畫先以服務偏遠及露營區域開始，也將結合公益計畫，為偏遠地區導入物資，為購物不便區域創造便利性。

統一集團整合旗下4大品牌，串聯中光電無人機架構無差別外送網絡。圖／7-ELEVEN提供
統一集團整合旗下4大品牌，串聯中光電無人機架構無差別外送網絡。圖／7-ELEVEN提供
經濟部支持並見證工研院攜手統一集團旗下外送平台Foodomo簽訂合作備忘錄（MOU），宣示合作推出在地首創自主移動機器人直送門口（door to door）無人外送服務，未來將以高軟7-ELEVEN軟科門市為中心，搶先於高雄亞灣5G AIoT創新園區部份商辦大樓送餐。圖／7-ELEVEN提供
經濟部支持並見證工研院攜手統一集團旗下外送平台Foodomo簽訂合作備忘錄（MOU），宣示合作推出在地首創自主移動機器人直送門口（door to door）無人外送服務，未來將以高軟7-ELEVEN軟科門市為中心，搶先於高雄亞灣5G AIoT創新園區部份商辦大樓送餐。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN積極透過智能科技創新零售服務架構生活型服務平台，今天（8月26日）與經濟部支持轄下最大研發法人工研院正式簽訂合作備忘錄（MOU），加入工研院「AMR無人智慧物流技術」送餐服務行列，串聯統一集團外送平台foodomo，推動在地首創自主移動機器人直送門口（door to door）無人外送服務。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN積極透過智能科技創新零售服務架構生活型服務平台，今天（8月26日）與經濟部支持轄下最大研發法人工研院正式簽訂合作備忘錄（MOU），加入工研院「AMR無人智慧物流技術」送餐服務行列，串聯統一集團外送平台foodomo，推動在地首創自主移動機器人直送門口（door to door）無人外送服務。圖／7-ELEVEN提供
統一集團整合旗下4大品牌，串聯中光電無人機架構無差別外送網絡。圖／7-ELEVEN提供
統一集團整合旗下4大品牌，串聯中光電無人機架構無差別外送網絡。圖／7-ELEVEN提供

7-Eleven

延伸閱讀

許雅鈞被爆親熱摟妹 小S尷尬送葛斯齊這兩句話

傳台製無人機現蹤烏克蘭 橙森國際：從未捐贈烏方

故宮南院無人機群飛秀超大國旗圖案 明晚夜空璀燦登場

《死亡擱淺》的外送人生現實上演！？ 登山達人花了超過4小時將披薩送上富士山頂

相關新聞

林依晨也愛抗老保養神物！巴黎萊雅紫熨斗PRO濃度加倍

已經39歲、育有一女的林依晨，臉上卻看不出來歲月的痕跡，而近期她代言的保養品牌巴黎萊雅，推出全新紫熨斗PRO，其中將最有...

神還原70年前「第一支金門高粱」！起家興業酒今上市

神還原創廠第一支金高，金門酒廠「起家興業紀念酒」即日起上市。雙色玻璃酒瓶復刻70年前的第一支金高瓶身包裝，酒體更最大限度地還原最初的風味，嘗一口仿如穿越時空，連元老級創廠員工都給予高度肯定，直呼「就是這個味道！」

這7款月餅太好玩！變桌遊、玩足球 還能擲骰算個命

中秋腳步愈來愈近，各家月餅比拚進入最後階段，此刻，除了月餅好看好吃之外，也要夠好玩，才能出線。以下整理今年最好玩的7款月...

總價175萬鮑魚搶訂一空！名人坊富哥「新三寶」上菜

睽違一年半，在疫情逐漸穩定的8月下旬，富哥終於來到台灣。因疫情無法前往香港的饕客，此次不僅能品嘗富哥的拿手料理，他還帶來...

酒肉通吃808元！台北凱達晚餐吃到飽+住一晚 2人免3千

前一陣子被爆紅神曲「完了，芭比Q！」洗腦，讓大家開始期待著9月中秋烤肉的重頭戲！台北凱達百宴自助餐廳也在9月盛大推出「歡...

手搖飲換季囉！用橙香、蜜桃與蘋果「果茶迎秋」

雖然日頭還是赤炎炎，但時序入秋，各家連鎖茶飲也以成熟的果香滋味迎接新的季節到來，看看這一季的橙香、蜜桃與蘋果，能調出哪種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。