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燦坤「Surpass至美超越店」高雄開幕！全台第3間精品級3C通路

聯合報／ 記者陳立儀／高雄即時報導
燦坤「Surpass至美超越店」坐落於高雄美術館周邊，白色建物由金黃色光帶點綴，宛如靜謐社區中獨樹一格的藝術品。圖／燦坤提供
燦坤「Surpass至美超越店」坐落於高雄美術館周邊，白色建物由金黃色光帶點綴，宛如靜謐社區中獨樹一格的藝術品。圖／燦坤提供

3C通路除了銷售商品之外，情境式行銷與服務更是拉攏消費者的重點。燦坤斥資打造有如同精品店的頂級店格「Surpass超越店」，主打尊榮貼心的購物體驗，繼台中、竹北之後，全台第3間燦坤「Surpass至美超越店」今天（8月26日）於高雄盛大開幕，選在竹北的燦坤「Surpass神山超越店」展店滿一年時邁向新的里程碑，向會員兌現「在北、中、南各設一間Surpass超越店」的承諾。燦坤董事長林技典更透露，明年將挑戰六都皆有一間Surpass超越店的目標。

燦坤「Surpass至美超越店」坐落於高雄美術館周邊，白色建物由金黃色光帶點綴，搭配別緻的斜屋頂，整間門市宛如靜謐社區中獨樹一格的藝術品。內部裝潢延續前兩間超越店細膩奢華的風格，不僅入口處同樣擁有與韓國仁川機場相同等級的「LG曲面螢幕」，「Surpass至美超越店」更將時尚曲線概念延伸到天花板，壯觀且極具設計感。此外，超越店會員享有24小時精品管家「預約制」一對一服務，以及「VIP室」專屬休憩空間。

燦坤董事長林技典表示，鎖定尖端消費族群與尊爵服務的「Surpass超越店」，不論地點、建築物造型都必須精心挑選，而高雄美術館開幕之後，成為高雄高級住宅區集中地，「Surpass至美超越店」的命名除了致敬高雄美術館，更象徵人生追求至善至美的境界。

林技典強調，燦坤「Surpass超越店」著重客層的開拓，從年長者到小孩、從生活到辦公，將新客群引進燦坤，尤其體驗式行銷、情境式行銷等兩大特色，加上獨家尊榮服務做後盾，都是線上通路無法比擬之處。以3C精品管家來說，每間燦坤「Surpass超越店」配有8位，必須獲得燦坤內部認證，從服裝儀態到服務品質都是一流，燦坤也將持續積極培養3C精品管家；Surpass黑卡會員目前約有近500位，六都拓點完成後希望Surpass黑卡會員能提升至5,000位。

燦坤「Surpass至美超越店」引進各大國際品牌、頂尖商品，還有全台首見的產品與設計，例如日本原裝的SONY新品85型8K mini LED智慧連網顯示器，要價49.9萬元，全台唯一展示就在燦坤「Surpass至美超越店」；全新LG Objet Collection®調和美學傢電系列也搶先於燦坤「Surpass至美超越店」設櫃。此外，全燦坤第一間「ONE SAMSUNG」也現身「Surpass至美超越店」，黑白色系櫃位完美結合資通訊產品及家電，所有家電皆可透過手機一鍵操控。

即日起至8月28日「Surpass至美超越店」開幕期間，Surpass黑卡會員再享新品專屬尊榮優惠，購買Samsung Galaxy Z Fold4加碼贈Samsung Galaxy Buds Live耳機、購買Samsung Galaxy Z Flip4加碼贈循環扇，數量有限送完為止。

「Surpass至美超越店」開幕全台燦坤同慶，即日起至9月3日「燦坤Surpass極上周年慶」全館商品指定家電65折起，包括三星、acer、Hitachi、恆隆行等大廠都推出燦坤會員專屬的獨家優惠。另外，燦坤於「Surpass至美超越店」開幕期間K幣再放大，購買指定商品使用100燦坤K幣，享最高「50倍放大」折扣，最高現折5,000元。

「燦坤Surpass極上周年慶」活動期間買空調享8折優惠、再享好禮5重送，指定分離式空調消費滿2台獨家加碼Panasonic吸塵器、DC風扇好禮2選1；全系列分離式空調單張發票滿10萬元加碼獨家限量好禮多選1；買空調獨家享清淨機超值加購價，dyson智慧清淨氣流倍增器原價23,500元、加購價12,900元。冰箱、洗衣機同享8折起與6重優惠。

Surpass會員尊榮獨享24小時精品管家「預約制」一對一服務，是燦坤Surpass超越店的主打特色之一。圖／燦坤提供
Surpass會員尊榮獨享24小時精品管家「預約制」一對一服務，是燦坤Surpass超越店的主打特色之一。圖／燦坤提供
燦坤董事長林技典傾力打造的燦坤Surpass超越店於高雄開出全台第3間，更透露預計明年將挑戰六都皆有一間燦坤Surpass超越店的目標。圖／燦坤提供
燦坤董事長林技典傾力打造的燦坤Surpass超越店於高雄開出全台第3間，更透露預計明年將挑戰六都皆有一間燦坤Surpass超越店的目標。圖／燦坤提供
燦坤「Surpass至美超越店」共有兩間不同大小的VIP室，讓家庭、單身貴族皆能享有專屬休憩空間。圖／燦坤提供
燦坤「Surpass至美超越店」共有兩間不同大小的VIP室，讓家庭、單身貴族皆能享有專屬休憩空間。圖／燦坤提供
燦坤「Surpass至美超越店」今天（8月26日）於高雄盛大開幕，各大3C品牌共襄盛舉。圖／燦坤提供
燦坤「Surpass至美超越店」今天（8月26日）於高雄盛大開幕，各大3C品牌共襄盛舉。圖／燦坤提供

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