VALENTINO PINK PP來了！林心如愛粉紅現場增高18公分

VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列是由創意總監Pierpaolo Piccioli構思的純粹宇宙，以單一色彩符號打造的世界，猶如一次大膽的創意實驗。品牌與Pantone合作，特地為Valentino研發一款專屬的粉紅色調，秀上全系列以單一色彩演繹簡約主義。女星林心如今天特換上一身PINK PP全粉紅現身於信義微風的上市記者會，腳踩高達18公分的走秀款恨天高，被問到最近是否瘦了？她笑說：「因為我今天比較高！」

林心如表示自己非常喜歡粉紅色，所以今天出席活動完全正中自己喜好，看了心情很好。除了自己喜歡，也常為女兒添購粉紅色的衣服和配件，但同長都是混搭的方式很少像今天一樣全身，包括耳環和手套都粉紅。關於穿搭，她認為不論流行什麼，重點是要「穿出自己的個性吧。最主要是你穿衣服而不是讓衣服穿你，雖然每一季有每一季的流行，但要去穿適合自己的東西。」