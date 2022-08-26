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VALENTINO PINK PP來了！林心如愛粉紅現場增高18公分

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林心如出席VALENTINO 2022秋冬PINK PP系列發佈記者會。圖／VALENTINO提供
林心如出席VALENTINO 2022秋冬PINK PP系列發佈記者會。圖／VALENTINO提供

VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列是由創意總監Pierpaolo Piccioli構思的純粹宇宙，以單一色彩符號打造的世界，猶如一次大膽的創意實驗。品牌與Pantone合作，特地為Valentino研發一款專屬的粉紅色調，秀上全系列以單一色彩演繹簡約主義。女星林心如今天特換上一身PINK PP全粉紅現身於信義微風的上市記者會，腳踩高達18公分的走秀款恨天高，被問到最近是否瘦了？她笑說：「因為我今天比較高！」

林心如表示自己非常喜歡粉紅色，所以今天出席活動完全正中自己喜好，看了心情很好。除了自己喜歡，也常為女兒添購粉紅色的衣服和配件，但同長都是混搭的方式很少像今天一樣全身，包括耳環和手套都粉紅。關於穿搭，她認為不論流行什麼，重點是要「穿出自己的個性吧。最主要是你穿衣服而不是讓衣服穿你，雖然每一季有每一季的流行，但要去穿適合自己的東西。」

這次專賣店也特地將入口打造為完整的PINK PP區，比照秀場上鋪天蓋地的粉紅色，營造出異世的感覺。因為完全是單一高彩度的色彩，反而彰顯了服裝剪裁、材質、輪廓、結構、細節的無窮可能。本季男女裝都有許多oversize的設計，強調中性的輪廓，街頭風的男裝也以全粉紅呈現，令人聚焦帽T外搭配羊毛大衣等相異質感布料的堆疊。女裝大量裝飾細節蝴蝶結、荷葉邊、花瓣、蕾絲和刺繡配合束腰設計和極短的衣襬，配件和服裝細節裝飾源自品牌發源地羅馬神殿的鉚釘。晚裝部分以金線銀線刺繡搭配亮片營造奢華感，也都同樣採用奪目的粉紅色設計。

VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列的PINK PP色調是Pantone為品牌專門設計的。圖／VALENTINO提供
VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列的PINK PP色調是Pantone為品牌專門設計的。圖／VALENTINO提供
林心如出席VALENTINO 2022秋冬PINK PP系列發佈記者會。圖／VALENTINO提供
林心如出席VALENTINO 2022秋冬PINK PP系列發佈記者會。圖／VALENTINO提供
2022秋冬系列以統一色彩讓人聚焦服裝細節裝。圖／VALENTINO提供
2022秋冬系列以統一色彩讓人聚焦服裝細節裝。圖／VALENTINO提供
林心如出席VALENTINO 2022秋冬PINK PP系列發佈記者會。圖／VALENTINO提供
林心如出席VALENTINO 2022秋冬PINK PP系列發佈記者會。圖／VALENTINO提供
VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列發表時秀場以鋪天蓋地的粉紅色營造出異世的感覺。圖／VALENTINO提供
VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列發表時秀場以鋪天蓋地的粉紅色營造出異世的感覺。圖／VALENTINO提供
Oversize的中性輪廓也是本季想透過單一色彩凸顯的重點之一。圖／VALENTINO提供
Oversize的中性輪廓也是本季想透過單一色彩凸顯的重點之一。圖／VALENTINO提供
VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列。圖／VALENTINO提供
VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列。圖／VALENTINO提供
2022秋冬系列男裝也以PINK PP色調呈現。圖／VALENTINO提供
2022秋冬系列男裝也以PINK PP色調呈現。圖／VALENTINO提供
VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列的PINK PP色調是Pantone為品牌專門設計的。圖／VALENTINO提供
VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列的PINK PP色調是Pantone為品牌專門設計的。圖／VALENTINO提供
林心如出席VALENTINO 2022秋冬PINK PP系列發佈記者會。圖／VALENTINO提供
林心如出席VALENTINO 2022秋冬PINK PP系列發佈記者會。圖／VALENTINO提供
林心如出席VALENTINO 2022秋冬PINK PP系列發佈記者會。圖／VALENTINO提供
林心如出席VALENTINO 2022秋冬PINK PP系列發佈記者會。圖／VALENTINO提供
VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列發表時秀場以鋪天蓋地的粉紅色營造出異世的感覺。圖／VALENTINO提供
VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列發表時秀場以鋪天蓋地的粉紅色營造出異世的感覺。圖／VALENTINO提供

林心如

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