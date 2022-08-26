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VALENTINO PINK PP來了！林心如愛粉紅現場增高18公分
VALENTINO PINK PP 2022秋冬系列是由創意總監Pierpaolo Piccioli構思的純粹宇宙，以單一色彩符號打造的世界，猶如一次大膽的創意實驗。品牌與Pantone合作，特地為Valentino研發一款專屬的粉紅色調，秀上全系列以單一色彩演繹簡約主義。女星林心如今天特換上一身PINK PP全粉紅現身於信義微風的上市記者會，腳踩高達18公分的走秀款恨天高，被問到最近是否瘦了？她笑說：「因為我今天比較高！」
林心如表示自己非常喜歡粉紅色，所以今天出席活動完全正中自己喜好，看了心情很好。除了自己喜歡，也常為女兒添購粉紅色的衣服和配件，但同長都是混搭的方式很少像今天一樣全身，包括耳環和手套都粉紅。關於穿搭，她認為不論流行什麼，重點是要「穿出自己的個性吧。最主要是你穿衣服而不是讓衣服穿你，雖然每一季有每一季的流行，但要去穿適合自己的東西。」
這次專賣店也特地將入口打造為完整的PINK PP區，比照秀場上鋪天蓋地的粉紅色，營造出異世的感覺。因為完全是單一高彩度的色彩，反而彰顯了服裝剪裁、材質、輪廓、結構、細節的無窮可能。本季男女裝都有許多oversize的設計，強調中性的輪廓，街頭風的男裝也以全粉紅呈現，令人聚焦帽T外搭配羊毛大衣等相異質感布料的堆疊。女裝大量裝飾細節蝴蝶結、荷葉邊、花瓣、蕾絲和刺繡配合束腰設計和極短的衣襬，配件和服裝細節裝飾源自品牌發源地羅馬神殿的鉚釘。晚裝部分以金線銀線刺繡搭配亮片營造奢華感，也都同樣採用奪目的粉紅色設計。
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