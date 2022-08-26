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四大名廚輔導馬祖餐飲業者 展現馬祖好「食力」
交通部觀光局馬祖國家風景區管理處攜手連江縣政府積極建構友善觀光環境，委由台灣旅遊交流協會成立四大主廚輔導團隊，指導馬祖觀光旅宿餐飲業全面提升馬祖旅宿服務品質，並於今日舉辦「卡蹓馬祖 饗食卡蹓味」馬祖美食記者發表會，發揚馬祖在地好味道。
觀光局說明，卡蹓就是福州話「來玩」的意思，藉由馬祖創新美食來吸引更多旅客到來。觀光局副局長林信任更表示，馬祖食材有特殊性，依季節有不同的海鮮，透過時令的變化並經過師傅的巧手朝向精緻化。對馬祖美食的提升在未來開放國際觀光後是一個重點。
四位知名主廚聯手組成全方位美食輔導研發團隊，計有國宴大廚宜蘭渡小月餐廳陳兆麟主廚、台北福華大飯店蓬萊邨王永宗主廚、米其林一星殊榮之美福飯店米香台菜餐廳陳永華主廚及前華膳空廚陳玉彬行政總主廚，共同在既有馬祖傳統飲食文化基礎上，加以創新特色菜餚。
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