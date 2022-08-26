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頂級痛風餐、超大盤肉肉！高雄英迪格繽紛貨櫃裝滿海鮮

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
大富大櫃澎湃海鮮4人分享餐。圖／高雄英迪格提供
大富大櫃澎湃海鮮4人分享餐。圖／高雄英迪格提供

位於高雄英迪格酒店2樓的Wok on the Park全日餐廳，於防疫期間僅開放早餐，不少饕客早已敲碗希望能品嘗午晚餐。疫情趨緩下，餐廳即日起開放每周六、日11點至下午2點半的午餐時段，並推出全新特色多人分享餐，包括頂級澎湃海鮮貨櫃、大胃王等級的炭烤巴西牛肉，滿足饕客們的味蕾，每份4,888元起，用餐再享免費品嘗豐盛的自助餐檯。

高雄英迪格繼今年5月底重新開幕酒店1樓Craft咖啡廳後，日前也開放全日餐廳Wok on the Park的午餐時段，主廚融入高雄靠海又熱情奔放的餐飲特色，推出超值海鮮與巴西烤肉多人分享餐。

其中，「酒肉好友4人分享餐」以肉肉控喜歡的炭烤翼板牛肉佐南洋沙嗲醬，採巴西串烤的方式加上鮮甜玉米一起炭烤，搭配主廚特製美式BBQ豬肋排，以及清爽焗烤鳳梨洋芋泥，飽腹感十足。

另也有頂級痛風餐「大富大櫃澎湃海鮮4人分享餐」，以繽紛貨櫃盛裝龍蝦、旭蟹、花枝、九孔鮑魚、雙殼黑淡菜、鮮蝦與季節食蔬等鮮美海味，搭配主廚獨家香辣醬汁，帶勁過癮。

上述4人分享餐售價4,888元，還有適合6人一起共享的「超級海陸拼箱6人分享餐」，每份售價7,888元。單點主餐皆可免費享用自助餐檯。

相關資訊可洽：07-2721888。

酒肉好友4人分享餐。圖／高雄英迪格提供
酒肉好友4人分享餐。圖／高雄英迪格提供

餐廳 海鮮 巴西

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