台日韓印國際研討會 共商長新冠治療與全人照護

中華民國醫師公會全國聯合會今天邀請日韓印度等國醫師會，共同以視訊方式舉行新冠肺炎國際研討會，會中各國分享疫情現況外，與會者認為，長新冠治療與全人照護體系的建立都在未來顯得十分重要。

中華民國醫師公會全國聯合會（台灣醫師會）今天邀請日本醫師會、韓國醫師會、印度醫師會共同舉行「台日韓印新冠肺炎國際研討會：疫後新時代的全人照護（Covid-19 symposium：Holistic Health Care in anew era）」。

日本醫師會執委會委員釜萢敏（Satoshi KAMAYCHI）演講時表示，日本正遭受第7波的新冠肺炎疫情，累積確診人數已達1500萬人的新高紀錄，而隨著確診數的增加，染疫後病況也隨之增加，成為一個前所未有的課題。他強調，長新冠的治療需納入周全醫療照護流程。

韓國醫師會執委會成員Ho-Kee Yum演講時，則說明韓國已從過去的積極監控及隔離政策轉變為提供抗病毒藥物的早期治療，尤其強烈針對80歲以上、不論有無症狀的長者，降低死亡率。

他指出，近期Omicron感染率在低於20歲以下的年輕人有快速增加趨勢，確診初期的自我隔離及7天的自我健康管理對疫情傳播發揮功用。他說，不論是基層診所、遠距醫療或居家照護，全人照護都顯得十分重要。

台灣醫師會秘書長張必正演講時指出，根據研究顯示，COVID-19確診病人在痊癒之後，仍有機會發生Long COVID，強調確診前應先提供正確有效預防方法、生病時提供以病人為中心之醫療照護，同時也重視生病後要有正確、有尊嚴的復健及支持，對病患的照顧達到深度及廣度兼顧的境界。以此精神，提供病患在後疫情時代，面對長新冠症狀與影響，最全面的醫療照護。他也特別強調分級醫療及全人全家照護模式的重要性。

台灣醫師會理事長邱泰源說，2022年台灣疫情延燒時，基層診所除平日原有社區醫療照護工作外，更承擔社區防疫，包括：輕症視訊居家全人照護計畫、快篩陽性視訊判定、確診者遠距診療及開藥、新冠疫苗持續接種、推動診所PCR採檢作業、支持醫院社區篩檢站人力等6大任務，照護了大量病患的身心狀況，穩定社會安定貢獻極大，更呈現社區防疫體系及全人照護的重要性。