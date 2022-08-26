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肯德基限時下殺6折、7品項買1送1！優惠錦囊包今日啟用

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
肯德基「優惠錦囊包」第二重大補帖，上校雞塊、莓果奶酥撻、草莓起司冰淇淋大福、仲夏QQ凍檸茶與白桃QQ氣泡飲等買一送一。圖／肯德基提供
肯德基「優惠錦囊包」第二重大補帖，上校雞塊、莓果奶酥撻、草莓起司冰淇淋大福、仲夏QQ凍檸茶與白桃QQ氣泡飲等買一送一。圖／肯德基提供

面對即將來臨的開學季，荷包需要大補帖，肯德基即日起送上超雞省的「優惠錦囊包」雙重大優惠，一起歡慶開學。

活動自8/26至9/7限時13天。第一重8/26起限時4天「開學同樂桶」(代碼40369)，包括8塊咔啦脆雞、6塊原味蛋撻加上瓶裝可樂，下殺6折優惠價469元。

8/30至9/7第二重大補帖登場，多款人氣商品包括草苺起司冰淇淋大福、莓果奶酥撻、仲夏QQ凍檸茶、白桃QQ氣泡飲、4塊上校雞塊、雙色轉轉QQ球、香酥脆薯(中)等買一送一。

此外，另有多款獨享超優惠代碼，如紐奧良烤腿堡x1+香酥脆薯(小)x1+百事可樂(小)x1，原價165元、特價109元，現省56元；咔啦雞腿堡x1+香酥脆薯(小)x1+原味蛋撻x1+百事可樂(小)x1，原價204元、特價139元，現省65元。

相關資訊可至肯德基官網查詢：http://www.kfcclub.com.tw，或臉書粉絲專頁：http://www.facebook.com/kfctaiwan，或電洽：0800-068-007(服務時間每天10:00~22:00)。

肯德基「優惠錦囊包」第一重，今起「開學同樂桶」咔啦脆雞x8+原味蛋撻x6+瓶裝可樂x1，限時4天下殺6折。圖／肯德基提供
肯德基「優惠錦囊包」第一重，今起「開學同樂桶」咔啦脆雞x8+原味蛋撻x6+瓶裝可樂x1，限時4天下殺6折。圖／肯德基提供

肯德基 百事可樂 起司

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