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永無止境的花香味！Acqua di Parma格調系列木蘭新香氣
對於個性與香氛來說，可說是彼此的重要關聯，要如何讓對方一聞，就有完美的香味呢？義大利品牌Acqua di Parma推出格調系列全新個性香氛，以「Magnolia無限木蘭」為主調，以華麗的花冠，搭配純潔芬芳的花朵，整體華麗中帶有新穎的香氣，讓人一聞就迷上。
對於調製無限木蘭的香氛中，一開始是義大利卡拉布里亞的佛手柑，加上橙和檸檬，以明亮的太陽映照在濃郁的木蘭上，讓整體風格逐漸暖和，中調為木蘭、沙巴茉莉、玫瑰和依蘭交會，讓香氣逐漸變得強烈，後段為廣藿香和麝香的香氣，可以帶來感官和諧，更帶有濃濃的義式風情。
為善盡社會責任，Acqua di Parma的容器，選在標誌性的Art Decò裝置藝術設計的透明玻璃瓶中，為此加強陽光與視覺感，並搭配有可拆卸噴頭，可回收再利用，外包裝採用FSC紙板製成，該認證旨在促進全球永續森林管理。
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