香港100盤／讓陳柏霖、莎莎、阿緯「黯然銷魂」的滋味

「香港100盤」日前揭曉，勾起許多人心心念念的香港滋味，其中，藝人評審愛吃什麼？成為關注焦點，像是陳柏霖必吃且要大家勿忘預定的大班樓「烤乳鴿」，讓莎莎（鍾欣愉）有幸福感的翠華餐廳「奶油豬仔包」，還有劉峻緯吃了也「黯然銷魂」的菜色，都讓人想盡快衝香港吃一波。

質感青年刊物《500輯》繼2021年邀集50位跨界名人評審，評選出第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」後，今年緊接著推出「香港100盤」。這場在台灣首次舉辦的評選，由10位跨領域評審，選出過去一年內最想吃的香港10盤菜，評審團名單包括美食作家、娛樂與文創產業界及主廚職人等領域。

曾經隻身到香港發展，從一句廣東話都不會說，全憑自學到能說能演的陳柏霖，票選的10道菜，除了大班樓烤乳鴿，還有家全七福的烤乳豬，他形容「豬皮脆口、肉質不柴，大推。」澳洲牛奶公司的叉燒通粉、陸羽茶室的港式小點也入列，他說，「陸羽茶室有點難選一道菜出來，各式小點都很好吃。」

此外，還有九記牛腩的牛腩粉、恭和堂龜苓膏，以及翠華餐廳的咖哩羊仔扒，皆是軟嫩入味，好吃入選。

主持「食尚玩家」而吃遍各地的莎莎（鍾欣愉），首推橋底辣蟹的避風塘炒蟹，「蟹肉鮮美、蒜酥，上桌很快就空盤。」台灣人也愛的排隊店如陳根記，店內的芥末手撕雞、滷水拼盤、燒鵝，是她「一口接一口停不下來的好味道。」正斗的（鮮蝦）雲吞麵被莎莎形容為「麵條Q湯頭濃，雲吞內餡比例完美。」新興食家的豬骨菜粥則讓她「吃過一次就再也忘不了」。

新記的車仔麵也入選，店內採自由選擇配料，「雖然很辣但吃了會上癮」；Wooloomooloo的牛排則是莎莎心目中「有美食、美酒和美景的好地方」。

女生對於甜點總是另外留個胃，莎莎的評選中，也不乏造型可愛的港點。像是香港迪士尼樂園酒店晶荷軒的港式點心，香港轉機必吃翠華餐廳的奶油豬仔包、好立克，滿記的楊枝甘露，都是讓她「一吃就有幸福感」的香港懷念好滋味。

從棒棒堂男孩出道的「阿緯」劉峻緯，多年前也創業代理港式飲茶，跨足餐飲事業，他對於香港有著一份特殊情感。他將三盤一次給了點點心，包括金沙肥豬仔（流沙）、古法馬拉糕、陳皮蜂蜜燉原個雪梨；太興也是他的愛店，冰鎮奶茶必點，「一碗冰中放著一杯港式風味的奶茶，入口特別絲滑，甜度剛好，茶香醇厚。」還有許多美食家也推薦的化皮乳豬。

劉峻緯形容：真的能感受到星爺電影裡的「果真黯然銷魂」，指的是敏華冰廳的黯然銷魂飯，還有店內的五香肉丁公仔麵，「肉丁微辣，口味剛剛好，入口越嚼越香，配上公仔麵一起吃，一口麵一口湯，暖心又暖胃。」之後，再來個酥皮蛋塔，他建議，「要趁熱吃，我可以一次吃三個」。