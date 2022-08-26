奇幻金珠小宇宙！梵克雅寶Perlée藝術櫥窗9月現身

奇幻金珠小宇宙！梵克雅寶Perlée藝術櫥窗9月現身
向來令人著迷的法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的櫥窗，將自9月1日起再度換裝！至10月15日期間，以經典金珠珠寶Perlée系列藝術裝置將於全球精品店室內外的櫥窗亮相，溫潤的粉紅色、藍色及金色構成和諧對比，游走於平衡和定格之間，是法國設計師Arthur Hoffner再度為梵克雅寶創作的全新藝術裝置，並透過攝影師Erik Madigan Heck的鏡頭，昇華Perlée系列異彩繽紛的視覺國度。
Arthur Hoffner早於2017年就在梵克雅寶擔任合作伙伴的 Villa Noailles Design Parade活動中，獲頒People's Choice大獎的殊榮。他於2019年時首度與梵克雅寶合作，為Perlée系列設計櫥窗裝飾。今年，他再次結合球體、鋁管及大理石等素材打造饒富玩味的視覺陳列，色彩細膩的圓珠沿著打破維度的路徑滑行。
「我以金質圓珠為主題，利用各種雕塑及視覺陳列構想出一個色彩繽紛的世界：一條緞帶敞開延伸，優美曲線為空間注入活潑生氣，垂墜成圓珠上芭蕾舞曲的形狀，」Arthur Hoffner說。熱愛金屬素材的他，以匠人的靈魂周璇於雕 塑及設計之間，並曾為Sèvres、Henriot-Quimper及Hermès等奢華品牌創作。梵克雅寶更近一步與Arthur Hoffner以此次創作的裝飾佈置為藍本，合力製作了一部3D動畫短片。
而再次為Perlée系列拍攝的美國攝影師Erik Madigan Heck，透過抽象裝飾和觀點所營造的效果締造的強烈對比，捕捉到這個珠寶系列的歡愉精神。國際上獲獎無數的Erik Madigan Heck，自2019年起多次與梵克雅寶合作，並為輯錄梵克雅寶作品的叢書《Florae》攝製〈carte blanche〉選輯，該書由Editions Xavier Barral於2020年印行。
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