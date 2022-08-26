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順手就拆！寶璣Classique Dame新表附快拆系統太方便
最簡單的細節、卻常帶來視覺的最大變化樂趣。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）推出新款Classique Dame 8068女表，除承繼了品牌200年來流傳至今的古典風貌細節，但透過快拆表帶系統，賦予女表色彩與造型的高自由度。
寶璣式指針、表殼側邊的錢幣紋、面盤上的機刻雕花紋理...這些等同當代高級製表的視覺特色，幾乎都是寶璣在200年來點滴奠定的美學典範。全新推出的Classique Dame 8068女表，除具備前述眾多元素，更使用了由191個零件組成的537/3型機械機芯，其矽材質的擺輪游絲具有高抗磁性，身為貴金屬中最高身價的「鉑金」自動盤則讓表款更具賞玩性，精密、務實、收藏考量一應俱全。
值得一提的是：30毫米白金或玫瑰金的表殼皆在表圈和表冠共鑲嵌了64顆圓形切割鑽石，同時表款更有快拆設計，可在黑色緞帶、紅色或水藍色鱷魚皮帶間自由切換，訂價83萬3,000元。今天的服裝跟原本的表帶不合？順手就拆了、重新造型吧！
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