速度感就是王道！Bell & Ross聯名ALPINE表款新亮相

速度感總讓人著迷，無論是賽車高速過彎，又或車體輪廓的流體力學之美，都是速度感衍伸、具象的感動之處。Bell & Ross推出新款與F1一級方程式車隊Alpine聯名的BR 03-92 A522表款，並透過細節的設計細節，讓靜態的表款猶如賦予了高速張力。

Bell & Ross與雷諾F1一級方程式車隊的合作始自2016年，即便雷諾車隊在2021年更名為Alpine，但這無損於兩造間的密切合作。新款BR 03-92 A522表款則是從Alpine 522賽車得名，將車身經典的藍色注入細節例如表面外側，同時中置大秒針尾端也改為車隊的首字母大寫A字樣，表款並使用自動上鍊機芯，具有時間與日期顯示功能，全球限量999只，訂價13萬4,000元。

喜歡賽車的造型之美？獨立機械品牌L'Epée則有一款Time Fast II賽車時鐘，車款具有流線的復古線條，源自1960年的賽車車體風格。具八日動力儲存的機芯將以兩組V8引擎的空氣篩檢程式來顯示時間，同時座鐘「結構」仿自真實賽車元件，例如軟質複合橡膠輪胎像是真正賽車胎般充滿壓力，因為內填有特製泡沫，而「駕駛員」頭盔下則有著2.5赫茲的擒縱機構，一旦轉動點火鑰匙，V8引擎將上下移動，為機芯上鍊。座鐘共有法拉利紅、英國賽車綠、賓士銀、AC眼鏡蛇藍帶白色條紋與白色款帶藍色條紋等五種配色，各限量99件，訂價138萬元。