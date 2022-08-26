收心開學囉！IKEA、MUJI迎接開學季　創造學習儀式感

對學生來說，已經準備開學囉！得要開始收心了，居家品牌IKEA、MUJI紛紛針對開學季，推出相關商品，打造學生的學習儀式感。

MUJI無印良品為開學創造三種情境，包括上課時，可以使用自由組合活頁筆記本系列、自由換芯膠墨筆及淡彩螢光筆，針對不同科目，可以做筆記，創造屬於自己的上課紀錄。或是傳遞紙條與卡片，可以使用多款日式花紋紙膠帶，讓紙條與卡片更有溫度。最後則是閱讀時，可以使用行動無水香氛機搭配綜合精油，讓念書時，可以振奮精神，特別推薦以「清晰」為名的綜合精油，主打以檸檬、尤加利與萊姆香氣調和，氣味清新舒爽。