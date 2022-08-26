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收心開學囉！IKEA、MUJI迎接開學季　創造學習儀式感

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
MUJI無印良品日式花紋紙膠帶（3入）／140元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品日式花紋紙膠帶（3入）／140元。圖／MUJI無印良品提供

對學生來說，已經準備開學囉！得要開始收心了，居家品牌IKEA、MUJI紛紛針對開學季，推出相關商品，打造學生的學習儀式感。

MUJI無印良品為開學創造三種情境，包括上課時，可以使用自由組合活頁筆記本系列、自由換芯膠墨筆及淡彩螢光筆，針對不同科目，可以做筆記，創造屬於自己的上課紀錄。或是傳遞紙條與卡片，可以使用多款日式花紋紙膠帶，讓紙條與卡片更有溫度。最後則是閱讀時，可以使用行動無水香氛機搭配綜合精油，讓念書時，可以振奮精神，特別推薦以「清晰」為名的綜合精油，主打以檸檬、尤加利與萊姆香氣調和，氣味清新舒爽。

IKEA先是針對學齡兒童，推出各種書桌椅、隔層桌上屏風、ÖVNING文具收納等，讓小朋友學習時，能夠更專心，並且提前感受準備學習的儀式感；而針對大學生住宿舍，也有多款用品，如TROTTEN手動升降桌，針對每個人不同身高來調整，讓學習更符合人體工學，BJÖRKÅSEN筆記型電腦桌則能適合在沙發、床邊使用，隨時都能運用電腦來學習。

IKEA BJÖRKÅSEN筆記型電腦桌／799元。圖／IKEA提供
IKEA BJÖRKÅSEN筆記型電腦桌／799元。圖／IKEA提供
MUJI無印良品行動無水香氛機／1,190元。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品行動無水香氛機／1,190元。圖／MUJI無印良品提供
IKEA TROTTEN手動升降桌／5,490元。圖／IKEA提供
IKEA TROTTEN手動升降桌／5,490元。圖／IKEA提供
IKEA ÖVNING附隔層桌上屏風／299元。圖／IKEA提供
IKEA ÖVNING附隔層桌上屏風／299元。圖／IKEA提供
MUJI無印良品的自由組合活頁筆記本，適合上課做筆記。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品的自由組合活頁筆記本，適合上課做筆記。圖／MUJI無印良品提供

紙條 IKEA 氣味

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