中秋烤肉烤什麼？熱門食材清單全在這

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「烤肉食材」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的中秋烤肉熱門食材排行。

一年一度的中秋節即將到來，而烤肉幾乎已成為許多民眾的必備團聚活動之一，你是否準備好烤肉食材了呢？如果還在煩惱不知道要買什麼的話，不如來看看網友關注的烤肉食材吧！

「牛肉」榮登中秋烤肉食材霸主 網友大推「菇類、玉米」加奶油

▲ 網友熱議中秋烤肉食材 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

隨著中秋節將至，近期網路上也開始出現不少關於烤肉的討論，像是有民眾請益「中秋節烤肉要準備什麼食材？」，網友紛紛表示「每次都到好事多掃蕩牛排」、「牛肉啊，品質好的肉不用刷醬，光撒鹽就很好吃」，也有民眾留言「對於家裡有愛吃肉的人來說，中秋烤肉就是準備一大堆肉」、「我們家都暴龍，牛排、豬肉片、雞肉串跑不掉」，表示身為肉食主義者，每逢烤肉幾乎各種肉品都不容錯過；而「海鮮」也是許多民眾的烤肉必備食材，有網友表示「除了肉，再來就是海鮮」，其中又以「蝦子」與「扇貝」最受民眾關注，留言像是「白蝦真的好吃」、「海鮮一定要有滿滿的扇貝」等。

另外，也有網友分享自己家庭的烤肉食材清單，並表示蔬菜也是必備項目之一，不少留言紛紛響應「奶油金針菇超讚的！」、「玉米也要加奶油」，認為奶油與蔬菜品項一起烤很搭，至於「洋蔥/青蔥」雖然是配角，卻也受到許多人喜愛，例如有民眾表示「洋蔥跟肉一起吃很解膩」、「我都把蔥跟雞肉串一起」；另一方面，「加工食品」中的「香腸」也引起不少討論，像是「香腸雖然平常就在吃，但還是少不了」、「香腸很適合烤太慢的時候先拿來充飢」、「沒吃飽就烤香腸，兩條就夠了」，表示香腸除了美味，也有墊胃的功能。

看完網友的分享，是不是也開始期待烤肉的陣陣飄香呢？不如立即列好喜歡的食材出發採購，準備迎接與親朋好友一起在滿月下烤肉的溫馨時光吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》