OMEGA克萊恩蒙塔納高球賽 共享瑞士精神寫新頁

在所有運動中，高爾夫球又以優雅、耐心、最能展現個人特色，因而與手腕上的手表擁有高度共鳴。高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）長年支持高爾夫球賽事，不僅擁有可觀的高球名將好友、以高球為主題的精密時計，同時2022年的克萊恩蒙塔納賽事也已展開，正為品牌與高球歷史、翻開全新一頁。

「歐米茄除了製造我喜愛佩戴的腕表，還熱情地支持我從事喜愛的運動，我以身為家族的一員為榮。」北愛爾蘭高球名將Rory McIlroy如是說。而不止Rory McIlroy，包含韓裔美籍女子選手魏聖美、2003年加入品牌家族的好手Sergio Garcia、2019年轉為職業選手的雙胞胎新秀Rasmus Hojgaard、Nicolai Hojgaard，都是OMEGA的家族好友，也展現了品牌的超級好人緣。

由於OMEGA長年資助高球選手與賽事，OMEGA同樣有著Aqua Terra高爾夫特別版與Aqua Terra「Ultra Light」兩款腕表、與高球息息相關。後者以海馬經典的甲板紋帶來豪華遊艇的海上聯想、但綠色面盤則猶如草皮的顏色，機芯並採用獲「瑞士聯邦計量科學研究所」（METAS）認證的8900同軸擒縱機芯。後者則為專業運動打造，迦瑪鈦金屬合金表殼因此帶來輕量化的配戴感受，讓運動選手更專心競技。而表款所使用的8928手上鍊鈦金屬機芯則同樣通過METAS認證，並可抗磁達15,000高斯。