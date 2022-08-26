快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OMEGA克萊恩蒙塔納高球賽 共享瑞士精神寫新頁

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
高球名將Rory McIlroy表示，「歐米茄除了製造我喜愛佩戴的腕表，還熱情地支持我從事喜愛的運動，我以身為家族的一員為榮。」圖 / OMEGA提供
高球名將Rory McIlroy表示，「歐米茄除了製造我喜愛佩戴的腕表，還熱情地支持我從事喜愛的運動，我以身為家族的一員為榮。」圖 / OMEGA提供

在所有運動中，高爾夫球又以優雅、耐心、最能展現個人特色，因而與手腕上的手表擁有高度共鳴。高級鐘表品牌歐米茄（OMEGA）長年支持高爾夫球賽事，不僅擁有可觀的高球名將好友、以高球為主題的精密時計，同時2022年的克萊恩蒙塔納賽事也已展開，正為品牌與高球歷史、翻開全新一頁。

「歐米茄除了製造我喜愛佩戴的腕表，還熱情地支持我從事喜愛的運動，我以身為家族的一員為榮。」北愛爾蘭高球名將Rory McIlroy如是說。而不止Rory McIlroy，包含韓裔美籍女子選手魏聖美、2003年加入品牌家族的好手Sergio Garcia、2019年轉為職業選手的雙胞胎新秀Rasmus Hojgaard、Nicolai Hojgaard，都是OMEGA的家族好友，也展現了品牌的超級好人緣。

由於OMEGA長年資助高球選手與賽事，OMEGA同樣有著Aqua Terra高爾夫特別版與Aqua Terra「Ultra Light」兩款腕表、與高球息息相關。後者以海馬經典的甲板紋帶來豪華遊艇的海上聯想、但綠色面盤則猶如草皮的顏色，機芯並採用獲「瑞士聯邦計量科學研究所」（METAS）認證的8900同軸擒縱機芯。後者則為專業運動打造，迦瑪鈦金屬合金表殼因此帶來輕量化的配戴感受，讓運動選手更專心競技。而表款所使用的8928手上鍊鈦金屬機芯則同樣通過METAS認證，並可抗磁達15,000高斯。

值得一提的是，由OMEGA從2001年開始擔任贊助的2022年克萊恩蒙塔納賽事，將是第74回在Crans- Sur-Sierre高爾夫俱樂部舉辦，展現了源自瑞士、對精準的共同追求。賽事已由8月25日展開、直至8月28日（日），會否有哪一位OMEGA好友在賽事中寫下特殊成就？且讓時間最後給出真切回應。

由於OMEGA長年資助高球選手與賽事，OMEGA同樣有著Aqua Terra高爾夫特別版與Aqua Terra「Ultra Light」兩款腕表、與高球息息相關。圖 / OMEGA提供
由於OMEGA長年資助高球選手與賽事，OMEGA同樣有著Aqua Terra高爾夫特別版與Aqua Terra「Ultra Light」兩款腕表、與高球息息相關。圖 / OMEGA提供
美國職業高球好手姜孝林（Danielle Grace Kang）也是OMEGA的品牌好友之一。圖 / OMEGA提供
美國職業高球好手姜孝林（Danielle Grace Kang）也是OMEGA的品牌好友之一。圖 / OMEGA提供
韓裔美籍女子選手魏聖美。圖 / OMEGA提供
韓裔美籍女子選手魏聖美。圖 / OMEGA提供
2022年的克萊恩蒙塔納賽事也已展開，正為OMEGA與高球歷史、翻開全新一頁。圖 / OMEGA提供
2022年的克萊恩蒙塔納賽事也已展開，正為OMEGA與高球歷史、翻開全新一頁。圖 / OMEGA提供
Aqua Terra「Ultra Light」腕表使用了迦瑪鈦金屬合金表殼與8928手上鍊鈦金屬機芯，兼備了精密、輕量化的兩項特點。圖 / OMEGA提供
Aqua Terra「Ultra Light」腕表使用了迦瑪鈦金屬合金表殼與8928手上鍊鈦金屬機芯，兼備了精密、輕量化的兩項特點。圖 / OMEGA提供
OMEGA Aqua Terra「Ultra Light」腕表，159萬元。圖 / OMEGA提供
OMEGA Aqua Terra「Ultra Light」腕表，159萬元。圖 / OMEGA提供

品牌 瑞士 腕表

延伸閱讀

高球／聖托盃業餘賽 廖信淳連2天69桿暫列第2名

俄烏戰爭改變世界…歐洲國家最有感 「這2國」難中立超動搖

瑞士明年公投決定是否買F-35 英媒：恐與美鬧得不愉快

高球／對抗LIV重金挖角 伍茲邀約世界前20名好手商討

相關新聞

刮鬍的最佳夥伴！網友最推的6大刮鬍刀品牌是這些

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「刮鬍刀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大刮鬍刀品牌與五大選購因素。

快報名！口湖風物之旅海產呷免驚 可愛魚頭小包更搶手

雲林縣口湖鄉公所結合在地產業，9月9日在該鄉有「小日月潭」之稱的椬梧滯洪池舉辦口湖風物之旅，2千份文蛤海鮮粥呷免驚，還有...

林依晨也愛抗老保養神物！巴黎萊雅紫熨斗PRO濃度加倍

已經39歲、育有一女的林依晨，臉上卻看不出來歲月的痕跡，而近期她代言的保養品牌巴黎萊雅，推出全新紫熨斗PRO，其中將最有...

神還原70年前「第一支金門高粱」！起家興業酒今上市

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

這7款月餅太好玩！變桌遊、玩足球 還能擲骰算個命

中秋腳步愈來愈近，各家月餅比拚進入最後階段，此刻，除了月餅好看好吃之外，也要夠好玩，才能出線。以下整理今年最好玩的7款月...

總價175萬鮑魚搶訂一空！名人坊富哥「新三寶」上菜

睽違一年半，在疫情逐漸穩定的8月下旬，富哥終於來到台灣。因疫情無法前往香港的饕客，此次不僅能品嘗富哥的拿手料理，他還帶來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。