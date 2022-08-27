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刮鬍的最佳夥伴！網友最推的6大刮鬍刀品牌是這些

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
刮鬍的最佳夥伴！ 網友最推的6大刮鬍刀品牌是這些。 圖片來源/unsplash
刮鬍的最佳夥伴！ 網友最推的6大刮鬍刀品牌是這些。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「刮鬍刀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大刮鬍刀品牌與五大選購因素。

俗話說「工欲善其事、必先利其器」，想要將鬍子整理整齊、乾淨，少不了一把好用的刮鬍刀，而市面上有著眾多的品牌與功能的刮鬍刀，又該如何挑選呢？現在就一起來看看網友的討論吧！

「國際牌」、「百靈」試用服務成焦點 網盛讚「舒適牌」刀鋒鋒利度

▲ 熱議TOP6刮鬍刀品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 熱議TOP6刮鬍刀品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於刮鬍刀品牌的討論可以發現，「國際牌」、「百靈」獲得許多討論，針對這兩個品牌，許多網友都提到現場「試用」的服務，如「有體驗功能好棒喔」、「去現場挑還能試刮的真的比較安心」等，可以發現消費者們對於能親自體驗刮鬍刀功能有高度好感。而同屬於討論聲量前段班的「飛利浦」，就有網友提到「刮起來很舒適」、「不會有刺痛感」等，紛紛給予刮鬍刀展現的舒適度極高評價。

「吉列」與「舒適牌」所推出的刮鬍刀則被網友稱讚「（吉列的）小黑磚很有質感、低調奢華的樣子」、「刀片也很鋒利，刮得很乾淨」、「刀鋒俐落不易生鏽」等，在外觀與實用功能上皆深獲民眾的喜愛。而以手機起家的「小米」近年來也進軍到刮鬍刀市場，由於時常搭配旗下其他產品推出優惠，也成為網友在選購時關注的重點品牌之一。

刮鬍感受也很重要 舒適度、乾淨度最被看重

▲ 刮鬍刀5大選購因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 刮鬍刀5大選購因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在挑選刮鬍刀時，除了從品牌的角度出發之外，許多民眾也會以使用時的感受做為購買依據，其中「舒適度」、「外觀」、「貼合乾淨度」等面向受到許多熱議，像是「刮得舒服真的很重要，之前買過刮完會過敏發紅的」、「我都用手動的，能自己掌握力道比較舒服」等，另外也有人提出「刮乾淨可以減少鬍子上附著細菌的機會」、「常要戴口罩，雜毛多會不舒服，能刮乾淨的最實用」等觀點，指出雖然現在戴口罩的機會多，但仍需要一支能好好打理外觀的刮鬍刀，讓口罩與臉部接觸時能更貼合、舒適，甚至避免細菌滋生。

而「清洗方便性」也是消費者關注的焦點之一，就有人說「有些刮鬍刀配有清潔槽，清洗起來很省力」，是懶人的必備功能之一。至於在「刮鬍速度」的討論，則有網友提到「上班前刮一下很方便」、「早上出門趕時間，我會優先考量能快速刮好的」等，表示能快速便利的刮好鬍子，是現代忙碌生活中的一大福音。

臉是一個人的門面，而整理鬍子也是每天清潔面部必備的步驟之一，因此在工具上的挑選自然不能馬虎。如果你仍對於刮鬍刀的挑選有所猶豫，不妨參考網友們的討論面向，挑選一支最適合自己的刮鬍刀吧。

觀看原文→https://reurl.cc/1m3zV8

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

品牌 口罩

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