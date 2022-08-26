席尼墨菲、陳坤 風衣巧搭萬寶龍 隔空PK男人味

如何找到生活中的靈感？有時向外、透過旅行，有時向內心探索、藉由書寫。萬寶龍（Montblanc）以「On The Move」為主題，邀請品牌好友名演員席尼墨菲（Cillian Murphy）與中國演員陳坤拍攝形象視覺，兩人不約而同穿上了單色系長風衣，雖未同框、但宛如隔空PK造型，穿戴單品則結合了書寫工具、智慧手表、包款等全系列商品，展現出優雅生活的靈光一瞬。

Cillian Murphy為此表示，人們很容易質疑自己是否選擇了正確方向，甚至是人生中另一條岔路的可能性，「我們的行動方式確實表達了自我，最終我們能夠向心而行，追求真正有意義的事，那麼我們便是朝著正確的方向前進。」

在刻意簡潔的白背景中，Cillian Murphy時而執持著萬寶龍新款風尚3.0後背包與Summit 3智慧手表，時而書寫，時而走在喧囂的舞台上，在動靜之間、沉著也熱情；而與之呼應的也有中國演員陳坤，則披上一席綠色長風衣，並將袖口上提，與手腕上的1858 GMT日期腕表和斜肩的風尚3.0三角腰包，展現出躍躍欲試的行動力。