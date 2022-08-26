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席尼墨菲、陳坤 風衣巧搭萬寶龍 隔空PK男人味

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
風尚3.0系列薄型公事包，36,700元。圖 / 萬寶龍提供
風尚3.0系列薄型公事包，36,700元。圖 / 萬寶龍提供

如何找到生活中的靈感？有時向外、透過旅行，有時向內心探索、藉由書寫。萬寶龍（Montblanc）以「On The Move」為主題，邀請品牌好友名演員席尼墨菲（Cillian Murphy）與中國演員陳坤拍攝形象視覺，兩人不約而同穿上了單色系長風衣，雖未同框、但宛如隔空PK造型，穿戴單品則結合了書寫工具、智慧手表、包款等全系列商品，展現出優雅生活的靈光一瞬。

Cillian Murphy為此表示，人們很容易質疑自己是否選擇了正確方向，甚至是人生中另一條岔路的可能性，「我們的行動方式確實表達了自我，最終我們能夠向心而行，追求真正有意義的事，那麼我們便是朝著正確的方向前進。」

在刻意簡潔的白背景中，Cillian Murphy時而執持著萬寶龍新款風尚3.0後背包與Summit 3智慧手表，時而書寫，時而走在喧囂的舞台上，在動靜之間、沉著也熱情；而與之呼應的也有中國演員陳坤，則披上一席綠色長風衣，並將袖口上提，與手腕上的1858 GMT日期腕表和斜肩的風尚3.0三角腰包，展現出躍躍欲試的行動力。

萬寶龍行銷總監Vincent Montalescot則回應，品牌始終了解行動生活的力量，不僅要在身體上行動自如，也要邁步前行，不斷成長。「藉著這個全新推廣活動，我們期望鼓勵新一代的萬寶龍用戶懷著熱情和好奇心，時尚地邁步前行，在人生中追求他們真正重視的事物。」

在刻意簡潔的白背景中，Cillian Murphy執持著萬寶龍新款風尚3.0後背包與Summit 3智慧手表，在動靜之間沉著也熱情。圖 / 萬寶龍提供
在刻意簡潔的白背景中，Cillian Murphy執持著萬寶龍新款風尚3.0後背包與Summit 3智慧手表，在動靜之間沉著也熱情。圖 / 萬寶龍提供
陳坤以綠色長風衣搭配了1858 GMT日期腕表和風尚3.0三角腰包，展現出躍躍欲試的行動力。圖 / 萬寶龍提供
陳坤以綠色長風衣搭配了1858 GMT日期腕表和風尚3.0三角腰包，展現出躍躍欲試的行動力。圖 / 萬寶龍提供
星際行者系列黑色宇宙Doué細字筆，以簡約輪廓、搭配品牌經典的白色六芒星圖案。21,000元。圖 / 萬寶龍提供
星際行者系列黑色宇宙Doué細字筆，以簡約輪廓、搭配品牌經典的白色六芒星圖案。21,000元。圖 / 萬寶龍提供
Cillian Murphy表示，「我們的行動方式確實表達了自我，最終我們能夠向心而行，追求真正有意義的事，那麼我們便是朝著正確的方向前進。」圖 / 萬寶龍提供
Cillian Murphy表示，「我們的行動方式確實表達了自我，最終我們能夠向心而行，追求真正有意義的事，那麼我們便是朝著正確的方向前進。」圖 / 萬寶龍提供
以全新口號「On The Move」為訴求，萬寶龍推出2022年跨品項推薦新品。圖 / 萬寶龍提供
以全新口號「On The Move」為訴求，萬寶龍推出2022年跨品項推薦新品。圖 / 萬寶龍提供
席尼墨菲與陳坤拍攝萬寶龍形象視覺，兩人不約而同穿上單色長風衣、宛如隔空PK造型。圖 / 萬寶龍提供
席尼墨菲與陳坤拍攝萬寶龍形象視覺，兩人不約而同穿上單色長風衣、宛如隔空PK造型。圖 / 萬寶龍提供

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