橫濱流星「撕漫」演繹DIOR秋冬男裝 比美官方形象照

DIOR發布2022-2023冬季男裝系列的男裝形象照，由當今男裝創意總監Kim Jones與品牌創辦人Christian Dior展開一場跨越時空的創意對話，透過Rafael Pavarotti的視角建構一個如夢似幻的場景呈現，呼應大秀會場造景，並以巴黎亞歷山大三世橋為依歸，象徵承接過去、現在及未來的橋樑，遊走於正式與非正式間，實現結合運動裝束、時尚優雅與實用機能的作品。

此次形象照中，除了將品牌最具代表性的Bar Jacket以長版外套或黑色皮革版本正式引入男士衣櫥，迪奧先生鍾愛的元素如豹紋印花、籐格紋等也都自然融入系列造型，配件部分則讓人聚焦刺繡馬鞍包、全新Dior Corolle托特包及攜手Birkenstock聯袂設計的Tokio與Milano鞋款，並搭配Stephen Jones為男士重新設計的貝雷帽。