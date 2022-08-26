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橫濱流星「撕漫」演繹DIOR秋冬男裝 比美官方形象照

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DIOR日本大使橫濱流星演繹DIOR 2022-2023冬季男裝系列。圖／摘自藝人IG
DIOR日本大使橫濱流星演繹DIOR 2022-2023冬季男裝系列。圖／摘自藝人IG

DIOR發布2022-2023冬季男裝系列的男裝形象照，由當今男裝創意總監Kim Jones與品牌創辦人Christian Dior展開一場跨越時空的創意對話，透過Rafael Pavarotti的視角建構一個如夢似幻的場景呈現，呼應大秀會場造景，並以巴黎亞歷山大三世橋為依歸，象徵承接過去、現在及未來的橋樑，遊走於正式與非正式間，實現結合運動裝束、時尚優雅與實用機能的作品。

此次形象照中，除了將品牌最具代表性的Bar Jacket以長版外套或黑色皮革版本正式引入男士衣櫥，迪奧先生鍾愛的元素如豹紋印花、籐格紋等也都自然融入系列造型，配件部分則讓人聚焦刺繡馬鞍包、全新Dior Corolle托特包及攜手Birkenstock聯袂設計的Tokio與Milano鞋款，並搭配Stephen Jones為男士重新設計的貝雷帽。

DIOR的日本品牌大使、新生代「撕漫」男星橫濱流星，也恰好在日前於官方IG分享了他對本季男裝的個性演繹，同樣的長版男裝Bar Jacket、勃肯鞋、包款以及巴黎橋樑場景，流露的又是截然不同的寧靜情調。

DIOR 2022-2023冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR 2022-2023冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR 2022-2023冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR 2022-2023冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR日本大使橫濱流星演繹DIOR 2022-2023冬季男裝系列。圖／摘自藝人IG
DIOR日本大使橫濱流星演繹DIOR 2022-2023冬季男裝系列。圖／摘自藝人IG
DIOR日本大使橫濱流星演繹DIOR 2022-2023冬季男裝系列。圖／摘自藝人IG
DIOR日本大使橫濱流星演繹DIOR 2022-2023冬季男裝系列。圖／摘自藝人IG
DIOR 2022-2023冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR 2022-2023冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR 2022-2023冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR 2022-2023冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR日本大使橫濱流星演繹DIOR 2022-2023冬季男裝系列。圖／摘自藝人IG
DIOR日本大使橫濱流星演繹DIOR 2022-2023冬季男裝系列。圖／摘自藝人IG
DIOR 2022-2023冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR 2022-2023冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR 2022-2023冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR 2022-2023冬季男裝系列形象照。圖／DIOR提供
DIOR日本大使橫濱流星演繹DIOR 2022-2023冬季男裝系列。圖／摘自藝人IG
DIOR日本大使橫濱流星演繹DIOR 2022-2023冬季男裝系列。圖／摘自藝人IG

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