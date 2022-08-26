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大鵬灣周六夜變身小巨蛋 許富凱、黃妃等唱將接力飆唱

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
在屏東東港大鵬灣舉辦的夏日狂歡祭，本周日晚上登場的焰流擊鼓士，是東方鼓陣融合雜耍特技方式演出。圖／屏東縣政府提供
在屏東東港大鵬灣舉辦的夏日狂歡祭，本周日晚上登場的焰流擊鼓士，是東方鼓陣融合雜耍特技方式演出。圖／屏東縣政府提供

屏東東港大鵬灣國際休閒特區舉辦為期37天的夏日狂歡祭，天天有免費的大型體適能、水樂園、遊樂園、氣墊遊樂器材等設施，進而倒數第二周，本周六晚上的狂歡演唱會，邀許富凱、黃妃、龍千玉、施文彬、琳誼、馮偉傑等歌手接力開唱，大鵬灣將變身台語唱將飆唱的小巨蛋；縣府統計自7月30日開幕以來，入園已突破120萬人次。

屏東夏日狂歡祭活動規畫多元風格且嶄新的表演內容，周周都帶來驚喜，網羅不同世代的心，宛如小巨蛋演唱會的狂歡演唱會，繼玖壹壹、謝金燕、伍佰&China Blue、高爾宣後，本周六演唱會的卡司陣容，包括台語金曲歌王許富凱、台語樂壇甜嗓歌姬黃妃、台語情歌天后龍千玉、情歌王子施文彬、超強新人琳誼及辦桌二人組馮偉傑等，將帶來一連串台語經典好歌。

本周日晚上登場的焰流擊鼓士，是東方鼓陣融合雜耍特技方式演出，將以「西遊記」中提到的牛魔王火焰山為背景，並以磅礡震撼的戊己劇團鼓曲「武神將」為原型，結合馬戲概念的堆疊特技，呈現有別於一般的鼓陣演出，武術、大旗等傳統民俗技藝也將透過「火流星」的擊鼓效果，營造烈火奔騰的肅殺氣氛，震懾人心的鼓曲與特技，帶來視覺及聽覺衝擊。

縣政府表示，夏日狂歡祭周六還安排以舞動巨大立方體而聞名的方程式雜耍特技表演，天天都好玩、天天都免費，趕快把握機會。

在屏東東港大鵬灣舉辦的夏日狂歡祭，本周六晚上邀許富凱、黃妃、龍千玉、施文彬、琳誼、馮偉傑等台語唱將接力開唱，大鵬灣將變身大咖齊聚的小巨蛋。圖／屏東縣政府提供
在屏東東港大鵬灣舉辦的夏日狂歡祭，本周六晚上邀許富凱、黃妃、龍千玉、施文彬、琳誼、馮偉傑等台語唱將接力開唱，大鵬灣將變身大咖齊聚的小巨蛋。圖／屏東縣政府提供

台語 演唱會 屏東

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