大鵬灣周六夜變身小巨蛋 許富凱、黃妃等唱將接力飆唱

在屏東東港大鵬灣國際休閒特區舉辦為期37天的夏日狂歡祭，天天有免費的大型體適能、水樂園、遊樂園、氣墊遊樂器材等設施，進而倒數第二周，本周六晚上的狂歡演唱會，邀許富凱、黃妃、龍千玉、施文彬、琳誼、馮偉傑等歌手接力開唱，大鵬灣將變身台語唱將飆唱的小巨蛋；縣府統計自7月30日開幕以來，入園已突破120萬人次。

屏東夏日狂歡祭活動規畫多元風格且嶄新的表演內容，周周都帶來驚喜，網羅不同世代的心，宛如小巨蛋演唱會的狂歡演唱會，繼玖壹壹、謝金燕、伍佰&China Blue、高爾宣後，本周六演唱會的卡司陣容，包括台語金曲歌王許富凱、台語樂壇甜嗓歌姬黃妃、台語情歌天后龍千玉、情歌王子施文彬、超強新人琳誼及辦桌二人組馮偉傑等，將帶來一連串台語經典好歌。

本周日晚上登場的焰流擊鼓士，是東方鼓陣融合雜耍特技方式演出，將以「西遊記」中提到的牛魔王火焰山為背景，並以磅礡震撼的戊己劇團鼓曲「武神將」為原型，結合馬戲概念的堆疊特技，呈現有別於一般的鼓陣演出，武術、大旗等傳統民俗技藝也將透過「火流星」的擊鼓效果，營造烈火奔騰的肅殺氣氛，震懾人心的鼓曲與特技，帶來視覺及聽覺衝擊。