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泰源技訓所25元蛋黃酥遠近馳名 預購訂單達2.5萬顆

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
遠近馳名的矯正署台東技訓所烘培工坊，所製作的「蛋黃酥」1顆才25元，目前預購訂單達2萬5000顆，銷量更勝以往。記者尤聰光／攝影
遠近馳名的矯正署台東技訓所烘培工坊，所製作的「蛋黃酥」1顆才25元，目前預購訂單達2萬5000顆，銷量更勝以往。記者尤聰光／攝影

中秋節將近，但隨著原物料上漲，市售應景月餅也更著調漲，不過，遠近馳名的矯正署台東泰源技訓所烘培工坊，所製作的「蛋黃酥」1顆才25元，目前預購訂單達2萬5000顆，銷量更勝以往。

所長林振榮說，今年配合中秋佳節到來，製作廣式月餅、蛋黃酥、綠豆椪等傳統應景糕餅，因堅持食品不添加防腐劑，深受民眾喜愛，每年幾乎搶購一空，其中蛋黃酥今年詢問度和訂單最多。

他說，烘培工坊6名收容人，從麵粉過篩、調製內餡、鹹蛋黃噴米酒再低溫烘烤，按SOP流程包製出一顆顆蛋黃酥，表面刷層牛奶蛋液，撒上些黑芝麻粒，送進烤箱烘烤。

每當產品自烤箱出爐，香氣四溢總充滿整個廚房，且為確保食安，製作的成品都需取樣，用密實夾鍊袋分類包裝，註記品名及製作日期，冷凍保存。送到客戶手上絕對品質新鮮，安全保證。

自營作業產品蛋黃酥、綠豆椪、廣式月餅包裝成禮盒，不論送禮還是自用都適宜。技訓所統計到昨天止，已超量預購達2400盒，蛋黃酥約2萬5000顆，銷量均勝過以往。

林振榮說，能夠配業到烘培工坊的收容人，表現良好是基本門檻，縱使具備烘焙基礎，都要再經過技訓考核，才能培育出師傅級的身手，期待他們能運用專長，提升未來重返社會的職場競爭力。

烘焙工坊的6名收容人，每天都汗流浹背加班製作，所賺取的勞動金每月近9000元。收容人大多存起來寄回家。收容人阿葉（化名）說，中秋節是家人團員的時候，他們把這分思念，用心在月餅上，希望大家吃得幸福。

台東技訓所烘培工坊6名收容人，從麵粉過篩、調製內餡、鹹蛋黃噴米酒再低溫烘烤，按SOP流程包製出一顆顆蛋黃酥。記者尤聰光／攝影
台東技訓所烘培工坊6名收容人，從麵粉過篩、調製內餡、鹹蛋黃噴米酒再低溫烘烤，按SOP流程包製出一顆顆蛋黃酥。記者尤聰光／攝影

蛋黃酥 中秋節 月餅

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