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北流文化館第十萬人次出爐 幸運兒獲「一年無限卡」

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
圖／聯合數位文創提供

臺北流行音樂中心文化館入館人次突破十萬大關！為感謝民眾熱情支持，北流董事長黃韻玲與特展《吉卜力動畫大師-高畑勲展》主辦單位聯合數位文創總監鍾逸民，親手送上超豐富的「藝文大禮包」給第十萬名幸運兒，歡慶此一重要里程碑，也期待未來北流文化館能帶來更多精彩的藝文展覽活動，吸引更多人潮。

自去（2021）年九月開館以來，北流文化館引起廣大迴響，而就在8月26日下午，正式迎來第十萬名的幸運兒。為歡迎第十萬名觀眾的到來，北流攜手聯合數位文創準備「藝文大禮包」，提供「一年無限卡」讓該名幸運兒享無限次免費參觀《唱 我們的歌 流行音樂故事展》與將於11月開展的《想你到月球-張雨生特展》，大禮包內還有北流文創商品，與日本空運來臺、限量的「高畑勲作品原文圖錄」，收到禮物的這名民眾又驚又喜。而黃韻玲也感性表示，文化館開館即碰上疫情，如今突破十萬人次大關，對北流來說意義非凡！北流將持續打造更多精彩的展覽，希望成為樂迷們的朝聖之地，更能為民眾創造音樂與生活完美融合的最佳場域。

而今年夏天有難得從日本跨海來台，海外唯一一站就在台北北流的《吉卜力動畫大師-高畑勲展》，吉卜力本在海內外就有大批粉絲，為文化館挹注許多人潮，「吉」展主辦單位聯合數位文創經理曾建瑋表示：「北流文化館是新穎的展覽場地，相信來展民眾也能感受到整體看展氛圍很舒適。」

為慶祝突破十萬大關，北流也同步推出展覽門票優惠，即日起至9月30日止，凡出示「臺北流行音樂中心文化館」FB粉絲專頁追蹤畫面，即可享《唱 我們的歌 流行音樂故事展》門票250元優惠。而特展《吉卜力動畫大師–高畑勲展》也進入閉展倒數階段，特別推出三人套票優惠，期望邀請更多民眾感受高畑勲導演的動畫魅力。

【展覽資訊】

常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》

展覽地點：北流文化館四~六樓（臺北市忠孝東路七段99號）

營業時間：每週二至週日，10:00 - 18:00（16:30 停止售票及入場）

購票資訊：https://reurl.cc/QbWzEp

特展《吉卜力動畫大師—高畑勲展》

展覽日期：即日起至9/25（日）

展覽地點：北流文化館二樓特展廳（臺北市忠孝東路七段99號）

營業時間：每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

服務專線：02-2649-1689（週一至週日09:00-18:00）

購票資訊： udn售票網

即將展出《想你到月球- 張雨生特展》

展覽日期：2022/11/12（六）至2023/2/28（二）

展覽地點：北流文化館二樓特展廳（臺北市忠孝東路七段99號）

動畫 吉卜力 文創

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