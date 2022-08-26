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球最強阿卡貝拉天團「TAKE 6」全台巡演 下周正式展開

聯合新聞網／ 聯合數位文創
六位音樂大師組成的阿卡貝拉天團「TAKE 6」，下周正式展開台灣巡演，購票可享九折優惠。圖／聯合數位文創提供
六位音樂大師組成的阿卡貝拉天團「TAKE 6」，下周正式展開台灣巡演，購票可享九折優惠。圖／聯合數位文創提供

九月可以說是萬眾期盼的月份！陸續有不少國外演出登台，而打頭陣的就是全球最強的阿卡貝拉天團「TAKE 6」，於九月二日在台北國家音樂廳首演，九月三日在臺中國家歌劇院大劇院，九月六日則在高雄衛武營音樂廳，首度登台就展開一連串的巡演，超誠意獻給許久未欣賞到國外高品質演出的台灣觀眾，把握最後購票機會。

葛萊美獎常勝軍「TAKE 6」由六位資深音樂人組成，「默契」是六人最強大的表演技能，本次演出也有別於其他表演，是一場沒有歌單、沒有主題的音樂會，一切演出內容都將在六人本周抵台並親自到訪表演場館後，依照場內實際的環境、氛圍，來決定最合適的節目內容，以團員們深厚的音樂素養，及無懈可擊的演出默契，絕對會是一場充滿驚喜、令人耳目一新的國際頂級表演！

本次演出陣容還加入了台灣最知名的金曲獎團隊「歐開合唱團」擔任演出嘉賓，這次同台合作對於長年在阿卡貝拉界耕耘的歐開合唱團來說，是無比的興奮與榮耀，期待兩大金獎團隊在這次「TAKE 6巡迴音樂會」帶來的極致饗宴！購票可享九折優惠，歡迎有興趣的觀眾盡速把握機會。

由聯合數位文創及Vocal Asia主辦的「阿卡貝拉天團TAKE 6」台灣巡迴音樂會，九月二日起在台北、台中、高雄三地的國家級表演廳巡演，購票可享九折優惠，有興趣的觀眾把握機會上 udn售票網，客服專線(02)7721-6958 #2 （每日9:00~18:00）。

音樂會 國家歌劇院 文創

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