新層峰世代-討論度最熱烈的十大威士忌品牌？

新層峰世代聲量最高的威士忌

你聽過「新層峰世代」嗎？是指在各個領域裡，擁有一定社經地位，願意支付頂級價格來擁抱繁複生活體驗的佼佼者！他們喜愛探索生命中各種面向，有能力從優消費。

「新層峰世代」這群人喜歡學習新事物，同時追求高效兼具輕奢時尚的生活質感，追逐自我生活充實成長的意象。

提到威士忌，大家最先想到的通常會是年份與口感的喜好，再去對應心中那個想起的威士忌品名，但其實威士忌有各式各樣的風貌，適合在各種場合和重要的人生時刻中出現，威士忌不僅豐富了「新層峰世代」的生活，也為忙碌的日常帶來儀式感。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了十大「新層峰世代」最喜愛的威士忌品牌，一起來看看，找出屬於你的命中威士忌品牌吧！

Image Source：Royal Salute Facebook

No.1 皇家禮炮 Royal Salute

皇家禮炮誕生於1953年為了致敬女王登基而創立。當時選用蘇格蘭高地史翠艾拉蒸餾廠釀製的原酒，打造出這款精緻的威士忌，而這款威士忌就被稱為皇家禮炮。

秉持著「別人的終點，是我們的起點。」這個信念外，兼顧著創新與傳統的精神，讓皇家禮炮不斷精進，除了具有頂級的製酒工藝，更如皇家禮炮提倡的極繁美學「More is More」，每瓶威士忌從酒液到瓶身都蘊含著精緻、絢爛與多重涵義，旗下眾多的品項選擇，豐富了調和威士忌的風味版圖，同時也讓皇家禮炮成為了威士忌的第一首選，更被許多威士忌行家讚譽是：「調和藝術中的大師，也是嗅覺品味的極致展現。」

國際上擁有「威士忌之王」美名的皇家禮炮，在PTT上也備受好評，讓不少網友直呼「不愧是威士忌之王」，認為不僅「 味道甜」、「 口感溫順好喝」，且「口味變化多端」，精緻的瓶身更是讓人想收藏。

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image source: Royal Salute

No.2 蘇格登 The Singleton

蘇格登創立於1838年，180年來工藝始終如一。選用黑土滋養的大麥和被譽為「天地之水」的純淨水源，經過世代相傳的長時間低溫冷發酵和緩慢蒸餾工藝，讓酒精蒸汽與銅器的接觸時間延長，淬煉出口感滑順而豐富的蘇格登威士忌。

代表酒廠的鮭魚標幟，在神話中，代表著智慧與知識，更是代表著純淨水源，因為唯有純淨的水流，才能讓鮭魚生長，而蘇格登正是選用如此純淨的水。此外，深信「豐富源自於不斷地探索。」的首席調酒師更是數度來台，體驗各種台灣風情文化，了解台灣人的飲酒文化與習慣，利用這些經歷，創造出別具特色的台灣風味蘇格登威士忌。

酒友們在網路上也評價蘇格登威士忌是「最能喝出單一純麥味道的威士忌品牌」。

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image source: The Singleton Facebook

No.3 麥卡倫 The Macallan

麥卡倫創立於1824年，是蘇格蘭首批取得合法執照酒廠之一，酒廠周遭環繞著佔地485英畝莊園，西班牙、北美和蘇格蘭三地的天然原料和傳統工藝造就了麥卡倫。

麥卡倫聲名遠播的特色之一正是因為橡木桶的品質，不同的木桶，成就了不同風味與顏色的威士忌，而釀酒師的技術，讓每一瓶威士忌都能保持一致的色澤。

麥卡倫的威士忌，在網路上也被讚譽為「單一麥芽威士忌領航者」。

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image source: The Macallan Facebook

No.4 噶瑪蘭 Kavalan

噶瑪蘭酒廠誕生於台灣這座美麗之島，是台灣唯一自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠，用宜蘭的舊稱命名，以此為名讓醇香的酒液映出這片寶地的美麗風情。

蘭陽平原的甘美柔順之水配上太平洋的海風和水氣，和亞熱帶氣候的交替更迭，讓噶瑪蘭的威士忌擁有著獨特的風味，大自然的精華更是孕育出風味無可比擬的噶瑪蘭威士忌，讓不少網友大推：「台灣的威士忌，終於也能進入威士忌殿堂。」

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image source: Kavalan Whisky Facebook

No.5 百富 The Balvenie

百富創立於1886年，一直以來堅持使用獨特的五大手工工藝釀造威士忌酒廠，自種的大麥、手工翻麥、獨特的專屬銅匠、桶匠技藝和首席調酒師大衛史都華親自參與、指揮每項重要的過程，讓百富擁有不同於他人的獨特風味。

五個世紀以來「拒絕妥協」的信念，加上大自然的煉金術和百年歷史之久的手作工藝，讓百富一路走到現在。

擁有獨特風味的百富威士忌，更是讓不少網友評價：「風味細緻香郁」、「順口好喝香甜」、「口感清醇」等。

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image source: The Balvenie Facebook

No.6 格蘭菲迪 Glenfiddich

西元1886年，在釀酒廠擔任記帳工作20年的創辦人威廉‧格蘭在家人的協助下，在蘇格蘭高地的山谷中，徒手建造格蘭菲迪釀酒廠，一年後酒廠終於落成，威廉將其命名為格蘭菲迪，即蓋爾語（Gaelic）中的「鹿之谷」。威廉•格蘭（WILLIAM GRANT）花了 20 年的時間，努力創造「山谷中最頂尖的威士忌」。

威廉•格蘭的熱情和開創精神至今仍引導著格蘭菲迪前進。格蘭菲迪是世界上少數的單一麥芽威士忌家族酒廠，格蘭菲迪的威士忌更是蘊含了創辦人堅持的傳統。

格蘭菲迪除了被鑑賞家稱讚為「不可或缺的珍品」，不少網友也大推格蘭菲迪，並評價為「價格跟品質都穩定的威士忌品牌。」

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image source: Glenfiddich Facebook

No.7 大摩 The Dalmore

被稱為老酒銀行的大摩，創立於1839年，大摩酒廠坐落在Cromarty海灣附近，除了乾淨的水源和在海岸邊產出的黃金大麥之外，面對著徐徐吹來的海風，海風中夾帶著的鹽分，給了威士忌絕佳的條件，這樣的地理位置，讓大摩酒廠擁有了得天獨厚的釀酒材料。

經典的鹿頭是大摩招牌，起源於亞歷山大三世為了感謝麥肯錫家族祖先的救命之恩，特別授與「12叉鹿角的鹿首」的皇室徽章，在麥肯錫家族取得酒廠後，便將它當作品牌圖騰除了紀念先人外，也傳遞了勇敢與不凡的品牌精神。

網友們也評價大摩的威士忌「香氣舒服、入口滑順」、「入口不會太辣口」、「風味多且平衡」。

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image source: The Dalmore Facebook

No.8 格蘭傑 Glenmorangie

格蘭傑的釀酒廠在蘇格蘭北邊，格蘭傑（Glenmorangie）在蓋爾語裡的原意，是「靜謐的山谷」，採用蘇格蘭長大的小麥，在催芽過程中略以泥煤烘烤，再用湧泉泉水釀製作，讓格蘭傑擁有層次豐富的風味。

格蘭傑最高的蒸餾器高達5.14公尺，八座優雅天鵝頸蒸餾器，代表著只有最純最輕的蒸汽才能到達頂端，釀出最純淨、最細膩的威士忌。

曾被評審稱為「擁有不可思議滑順口感的威士忌」，在網路更有網友表示「口感超順，好幾年都一直喝同一瓶。」

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image source: Glenmorangie Facebook

No.9 約翰走路 Johnnie Walker

約翰走路是世界著名的蘇格蘭威士忌品牌，擁有200年悠長歷史，以卓越、酒質醇厚的頂級蘇格蘭威士忌聞名於世，不同與其他品牌，約翰走路使用「紅黑綠金藍」來區分品項，配上其獨特的四角瓶而聞名。

此外，約翰走路的釀酒廠被蘇格蘭觀光局列入五星級的觀光景點，在酒廠，除了能更了解該品牌的歷史和文化之外，也能更加瞭解產品。

網路上約翰走路「不辣順口」的評價，更被不少網友公認約翰走路是「新手威士忌入門款」。

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image source: Johnnie Walker Facebook

No. 10 慕赫 Mortlach

被知名威士忌專家Dave Broom譽為「達夫鎮的野獸(The Beast of Dufftown)」的威士忌品牌慕赫，是達夫鎮上首座合法威士忌酒廠，雖然歷史悠久，但由於採用的2.81蒸餾法極為精密耗時，產量一直非常稀少。

慕赫使用獨特的2.81蒸餾法，造就層次更加豐富、肉脂般鮮甜的醇厚風味，因此調酒師們都相傳只要加入慕赫，風味就會倍增。

有不少網友認為「獨特的肉味是慕赫特色之一」，更評價「肉味讓口感好豐富」、「多層次的口感」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月01日至2022年7月31日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『十大威士忌品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之「相關趨勢討論」，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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