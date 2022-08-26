婆婆媽媽買好買滿！家樂福必買10大熱門品類

家樂福熱門品類有哪些呢？

家樂福一直以來都是婆婆媽媽的好夥伴，從生鮮、熟食到生活用品應有盡有，門市據點多、價格又划算，成為許多家庭採購的第一首選。琳琅滿目的商品，往往讓人一走進去就不小心陷在裡面，不由自主帶著大包小包回家。

近年來，長期關注食安和環保永續議題的家樂福更是創立了自有品牌，除了嚴格把關品質讓消費者有更好的選擇，也讓商品價格更經濟實惠。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出家樂福必買10大品類，在這些熱門品類中，內行人又會推薦哪些熱銷商品呢？讓我們一起來看看吧！

image source：家樂福

No.10 廚房用具

現今有不少上班族都會自己下廚帶便當，除了能讓荷包省點錢之外，也能吃得更健康、安心。「工欲善其事，必先利其器」，想要做出美味的料理，廚房用具也是非常重要的關鍵之一！

從刀叉、筷子等餐具到各式各樣的鍋子、保鮮盒，甚至是廚房小工具，家樂福全部都有，一次就能把所有的用具買好買滿。

種類多元又齊全，讓網友們大讚「真的很方便」、「品項多種類也多」、「超好逛，一逛時間就沒了。」

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No.9 冷凍食品

防疫期間，不少人都會減少出門次數或是盡量在家吃飯，「冷凍食品」也成為許多料理苦手的居家好夥伴，就算廚藝不精也可以快速解決吃飯的煩惱。

家樂福自有品牌也針對冷凍食品推出各式各樣產品，像是讓網友大讚俗又大碗的「蔥抓餅」，還有快速料理必備的「家樂福超值冷凍水餃」都是大家心中不能錯過的好物，「週三自有品牌日水餃打折下來一包不到50元，讓你吃到吐」、「千層麵比必勝客便宜，超讚」。

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image source: 家樂福屏東店

No.8 大型家電

大型家電常常會配合賣場活動祭出超殺優惠價格，因此不少人會特別到大賣場購買「洗衣機」、「冰箱」等大件家電。

但是，除了價格考量，貨物運送也是一大問題！家樂福推出宅配送到家活動，還兼顧保固和維修服務，讓你不只買的便宜，連搬運的力氣也省了。

許多網友也分享自身比價經驗，表示「比價半天 結果家樂福最便宜」、「家樂福有活動時最划算」、「買完不用自己搬而且還有保固，服務超好」。

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No.7 含酒精飲品

現代人生活壓力大喜歡偶爾小酌一下，為生活添加一些儀式感，無論是派對必備的香檳、睡前小酌的紅酒，還是跟燒烤火鍋最搭的啤酒，家樂福通通應有盡有，也讓酒精飲品成為許多人到家樂福必買的商品。

家樂福的酒精飲品品項繁多，就連全球擁有最多米其林星星的法國主廚侯布雄（Joel ROBUCHON）所推薦的「禾法頌波爾多梅多克拉巴帝中級紅酒」都有，幫你為忙碌煩悶的日常生活增添一絲浪漫氣息。網友們也紛紛表示「紅酒真的好喝又不貴」、「中級酒莊冠軍酒CP值超高」。

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No.6 麵包糕點

每天幫家人、小孩準備早餐是讓許多爸爸媽媽頭痛的問題，而大賣場的麵包糕點售價通常比市面上的麵包店親民許多，又同時擁有方便快速的特點，因此也經常成為採購首選！。

家樂福主打無添加自製烘焙，2014年開始調整配方，寧可延長麵包製作時間，也堅持不添加，專業烘焙團隊也精心製作獲得無添加發展促進會(Anti Additive Associations)無添加驗證，部分品項更通過「100％無添加」最高等級認證的麵包與點心，讓全家從老到小都能安心食用，被網友大讚是「全家早餐的救星」。

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No.5 衛生用品

衛生用品是日常生活中的必備品，在疫情期間，濕紙巾和口罩等更是大家出門不可或缺的東西。

家樂福推出的抽取式衛生紙FSC，被網友評價「CP值超高」，除了通過FSC（森林管理委員會）認證之外，每砍一棵樹就會植回指定數量樹木，不含螢光劑，還使用100％原生紙漿生產，可溶於水，丟馬桶也不怕阻塞，大容量包裝更是廣受婆婆媽媽喜愛。

網友評價也好評不斷，「一大袋準能用半年」、「性價比很高喔！」、 「我家現在只用家樂福衛生紙，為地球環保盡一份心」。

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No.4 3C配件

現今社會離不開3C產品，智慧型手機、筆電、平板...可以說是生活中不能缺少的存在。這些產品的重要配件，像是充電線、滑鼠、耳機等，若是突然壞掉不只會造成困擾，更會令人心慌。

你也遇過正在趕報告時滑鼠故障，或是要手機沒電，充電線卻壞掉的情況嗎？住家附近不一定有3C配件專賣店，這時候家樂福就是救星！

家樂福除了民生用品外也販售許多3C配件，購買方便之餘也能一次逛到多種廠牌，方便比價，讓網友們稱讚「東西突然壞掉的時候真的很方便。」、「什麼廠牌都有，不怕買錯或買貴」。

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No.3 蔬菜水果

均衡飲食是維持身體健康的關鍵之一，除了大魚大肉之外，蔬菜、水果也必不可少。

家樂福自有品牌更是針對此類品項，推出許多有機安心產品，像是不少煮夫、煮婦都大推「有機特級杏鮑菇」，以七分熟採收、溫控方式低溫低濕度栽培，擁有較長的保鮮期、口感扎實Ｑ彈，菇身筆直、大小平均非常好備料。

網友也大讚家樂福的蔬果：「新鮮好吃」、「價格真的很便宜！」、「真的是很方便，有很多種類可以選擇。」、「家樂福的蔬果真的是最新鮮的。」

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No.2 零食

看電視必備的配件就是零食，邊追劇邊吃自己喜歡的零食，就是世界上最平凡的幸福之一，除此之外，不少人在工作時也喜歡配上一些零食小點，幫助集中注意力也讓工作顯得不那麼苦悶。

家樂福的零食包羅萬象，選品從本土到異國；種類從巧克力、糖果到洋芋片、餅乾再到瓜子、堅果等產品全部都有，受疫情影響，讓不能飛出國的網友大嘆說「在異國零食區就好像被幸福環繞」。

另外，家樂福自有品牌的「沙琪瑪」、「葡萄派」等零食也相當受到好評，「推沙琪瑪，真的好吃也不黏牙」、「跟其他品牌比起來真的便宜蠻多的」、「買自有品牌零食很划算、份量又夠！」

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image source: 家樂福新楠店

No.1 肉品海鮮

上班族朝九晚五，經常無法在早市或是黃昏市場購買肉品海鮮等烹飪食材，這時候就剩下家樂福為辛苦忙碌的大家敞開大門，讓上班族也可以買到新鮮的肉品和海鮮。

其中，家樂福除了自有品牌的「嚴選豬肉系列」、各類牛肉之外，還有「大草蝦」、「大比目魚切片」等海鮮產品，且「家樂福嚴選豬肉系列」首創區塊鏈、完整溯源，掃描包裝上QRCODE就能看到豬隻飼養管理與檢驗報告，採用空白飼料、不使用瘦肉精和生長激素，更重視動物福利，生長環境都有寬敞、通風恆溫的活動空間，全程嚴格品質把關，讓產品從生產地到餐桌的資訊都公開透明。

許多網友也不吝在社團裡分享購買經驗，「食材蠻新鮮的，會再回購」、「款項跟種類超多，而且都事先處理過，貼體包直接撕開料理煮飯更快了」、「不能跑市場，在家樂福超市買也很方便」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月09日至2022年08月08日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『家樂福必買十大熱門品項』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之「相關趨勢討論」，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統