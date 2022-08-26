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旅遊數據揭密01／後疫情時代台灣人最想去國家Top3 網友一面倒選「這國」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

與病毒共存後疫時代，您最想去哪個國家呢?

民眾逐漸對新冠病毒釋然，走向與病毒共存。隨各國邊境管制與隔離政策逐步鬆綁，國內討論出國旅遊的呼聲也越來越高，我國邊境管制仍維持3+4政策，若真的鬆綁解禁，你又會怎麼規劃您的旅遊呢？

《網路溫度計民調中心》於2022年7月20日至29日透過網路調查方法，簡單隨機抽樣1,274份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.78%以內完成了調查。讓我們一起看看民眾有多想出國？又哪些國家是民眾最想去的呢？


逾8成民眾出想出國旅遊，預期開放邊境後，短期內民眾恐一票難求

《疫後的旅遊商機》調查數據顯示，假如我國邊境管制3+4政策解禁，有82.6%的民眾想要出國旅遊，出國若渴現象也反映民眾真被關太久的心聲！建議想要出國旅遊的民眾必須提早規劃，若國內管制真解禁，機票恐比演唱會門票還難搶。而不願出國的民眾有67.9%是受疫情影響，可見民眾當前不願出國的主要考量仍是疫情因素。

進一步以年齡層分區來看，18歲至29歲追求生命實踐與體驗的年輕族，以及年過70歲的退休族，分別有91.5%以及92.3%比例想出國旅遊，在所有年齡層中最高。

台灣最想去的國家：日本 No. 01，泰國比肩韓國，名列前三！

《疫後的旅遊商機》調查數據顯示，願意出國旅遊民眾最想去的前三名國家依序為日本、韓國與泰國，中國大陸與新加坡則分別在第四與第五名。排行第一名的日本，有將近七成(68.98%)民眾在邊境管制解除後想去日本，其意願指數第二名韓國的兩倍，足見台灣人對日本情有獨鍾。

另一亮點為「泰國」旅遊，有30.9%的民眾想走訪泰國，與第二名的韓國(31.18%)並駕齊驅，兩者差異並不大。根據交通部觀光局的出國目的地人數統計資料，在疫情尚未發生的2017-2019年間，前往泰國旅遊人次持續增長，尤其自2018年平均年增率達22%，可見泰國已成日、韓外的重要首選。另外，也有約兩成民眾想前往中國大陸與新加坡旅遊。

本次調查發現民眾排行前五國家皆為亞洲國家，台灣民眾在非亞洲國家地區的首選依序為美國(17.28%)、紐西蘭(10.84%)與加拿大(7.02%)。根據交通部觀光局的出國目的地人數統計資料，2019年民眾前往非亞州地區人次前二名為美國與加拿大，人次分別為527,099與93,405。不過紐西蘭於2019年的旅遊人次為2,804，排名僅落在第八。

近一成民眾於7-10月規劃出國旅遊：國外旅遊商機復甦

《疫後的旅遊商機》調查數據顯示，有54.2%民眾規劃於7-10月旅遊，其中有21.3%規劃出國旅遊，換算下來已超過一成民眾規劃於7-10月出國旅遊，顯示出國旅遊商機已逐漸復甦。此外，八成民眾想出國，但目前僅一成完成規劃，可見後續旅遊規劃商機仍相當有潛力。

完整報告免費下載：

《與病毒共存下的國民新旅遊－疫後旅遊商機》洞察報告

分析說明：

《網路溫度計民調中心》於2022年7月20日至29日進行旅遊習慣偏好調查。針對年滿18歲之網路人口進行網路調查，抽樣方式為簡單隨機抽樣，並依據性別、年齡、教育程度與戶籍地進行反覆多重加權，使樣本特徵趨近母體特徵，具樣本代表性。有效樣本1,274份，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.78%以內。


本文所調查之結果，僅反映受訪民眾的整體意見，不代表本單位立場。

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