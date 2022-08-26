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太妍螞蟻腰辣照炫「腹」 ！韓第一時尚網紅也迷的珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
南韓時尚網紅Irene Kim配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自IG @ireneisgood
南韓時尚網紅Irene Kim配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自IG @ireneisgood

南韓女團「少女時代」成員太妍，日前於IG分享自拍照，以超特寫鏡頭大秀自己手上的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的LV Volt高級珠寶，將經典的「LV」字母連結在一起變成閃電一樣的圖案，辨識度高到不須hashtag都很明顯。照片滑到最後還有「隱藏版」炫「腹」照，露出纖細的腰身，讓人不知應該要注意身材還是注意珠寶。

同時，在網路上因超強時尚品味而登上國際的南韓網紅Irene Kim，也在IG分享了同系列珠寶的穿搭，大量堆疊配戴卻不顯做作，展現獨特個性魅力的同時，和太妍截然不同的作風，也讓人見識到這系列珠寶設計的豐富可能。品牌腕表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof於2020年為路易威登創作的LV Volt高級珠寶系列，巧妙結合、交錯「LV」字母，組成深具動感和力量的設計。全系列提供白K金、玫瑰金、黃K金等不同材質、鑲鑽與金屬款式，為時尚男女的日常穿搭增添亮點。

南韓女團「少女時代」成員太妍配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自藝人IG
南韓女團「少女時代」成員太妍配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自藝人IG
LV Volt Upside Down 的黃K金與白K金鑲鑽耳環。圖／路易威登提供
LV Volt Upside Down 的黃K金與白K金鑲鑽耳環。圖／路易威登提供
LV Volt Upside Down黃K金手環。圖／路易威登提供
LV Volt Upside Down黃K金手環。圖／路易威登提供
LV Volt Upside Down白K金鑲鑽鍊墜。圖／路易威登提供
LV Volt Upside Down白K金鑲鑽鍊墜。圖／路易威登提供
LV VOLT UPSIDE DOWN鑲鑽手環。圖／路易威登提供
LV VOLT UPSIDE DOWN鑲鑽手環。圖／路易威登提供
LV Volt Upside Down玫瑰金耳針耳環。圖／路易威登提供
LV Volt Upside Down玫瑰金耳針耳環。圖／路易威登提供
南韓女團「少女時代」成員太妍配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自藝人IG
南韓女團「少女時代」成員太妍配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自藝人IG
南韓時尚網紅Irene Kim配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自IG @ireneisgood
南韓時尚網紅Irene Kim配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自IG @ireneisgood
LV Volt Upside Down黃K金戒指、白K金鑲鑽戒指、玫瑰金戒指。圖／路易威登提供
LV Volt Upside Down黃K金戒指、白K金鑲鑽戒指、玫瑰金戒指。圖／路易威登提供
LV Volt Upside Down白K金鑲鑽耳針耳環。圖／路易威登提供
LV Volt Upside Down白K金鑲鑽耳針耳環。圖／路易威登提供
南韓女團「少女時代」成員太妍配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自藝人IG
南韓女團「少女時代」成員太妍配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自藝人IG
南韓女團「少女時代」成員太妍配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自藝人IG
南韓女團「少女時代」成員太妍配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自藝人IG
LV Volt Upside Down Play手環，價格店洽。圖／路易威登提供
LV Volt Upside Down Play手環，價格店洽。圖／路易威登提供

珠寶 LV

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