太妍螞蟻腰辣照炫「腹」 ！韓第一時尚網紅也迷的珠寶

南韓女團「少女時代」成員太妍，日前於IG分享自拍照，以超特寫鏡頭大秀自己手上的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的LV Volt高級珠寶，將經典的「LV」字母連結在一起變成閃電一樣的圖案，辨識度高到不須hashtag都很明顯。照片滑到最後還有「隱藏版」炫「腹」照，露出纖細的腰身，讓人不知應該要注意身材還是注意珠寶。

同時，在網路上因超強時尚品味而登上國際的南韓網紅Irene Kim，也在IG分享了同系列珠寶的穿搭，大量堆疊配戴卻不顯做作，展現獨特個性魅力的同時，和太妍截然不同的作風，也讓人見識到這系列珠寶設計的豐富可能。品牌腕表暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof於2020年為路易威登創作的LV Volt高級珠寶系列，巧妙結合、交錯「LV」字母，組成深具動感和力量的設計。全系列提供白K金、玫瑰金、黃K金等不同材質、鑲鑽與金屬款式，為時尚男女的日常穿搭增添亮點。 南韓女團「少女時代」成員太妍配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自藝人IG LV Volt Upside Down 的黃K金與白K金鑲鑽耳環。圖／路易威登提供 LV Volt Upside Down黃K金手環。圖／路易威登提供 LV Volt Upside Down白K金鑲鑽鍊墜。圖／路易威登提供 LV VOLT UPSIDE DOWN鑲鑽手環。圖／路易威登提供 LV Volt Upside Down玫瑰金耳針耳環。圖／路易威登提供 南韓女團「少女時代」成員太妍配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自藝人IG 南韓時尚網紅Irene Kim配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自IG @ireneisgood LV Volt Upside Down黃K金戒指、白K金鑲鑽戒指、玫瑰金戒指。圖／路易威登提供 LV Volt Upside Down白K金鑲鑽耳針耳環。圖／路易威登提供 南韓女團「少女時代」成員太妍配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自藝人IG 南韓女團「少女時代」成員太妍配戴LV Volt高級珠寶戒指。圖／摘自藝人IG LV Volt Upside Down Play手環，價格店洽。圖／路易威登提供