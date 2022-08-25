中秋必吃！家樂福推廣文旦 農漁產品消費滿額9元加價購

中秋最應景又解膩的美味水果—文旦柚，其實產期長達1個月，而且從北到南、由西到東都有各地風土特色的美味柚果。一向與在地農業同一陣線的家樂福，為了響應政府推廣本土文旦，除了在全國量販超市提供產地直供的美味鮮果，更在中秋節前後都推出在地農漁產的推廣促銷活動。即日起至8月29日，全台量販店和超市店舉辦「農漁興旺 好康柚來了」活動，民眾只要在店內購買冷凍品石斑、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛、虱目魚和生鮮蔬果國際條碼包裝滿50元以上即可以9元加價購買1顆文旦，限量3萬顆。

行政院農業委員會主任秘書范美玲表示：「今年遇到柑橘類果物外銷受阻，中央也提早因應強化推廣，啟動內銷、外銷與農產加工的相關配套因應措施。邀請地方政府共同推廣，安排線上、線下的各種通路預購或實體銷售，以穩定的價格收購和農業補助，讓文旦農民不用急著採收搶市，安心種植產出美味柚。也邀請國人一起支持，讓中秋節前後的這1個月都是吃文旦的好月。」

臺南市政府農業局副局長陳仲杰也特別推薦臺南麻豆文旦，強調「今年臺南文旦的生產因為氣候穩定，採收前雨水充足，讓文旦果肉更飽滿、多汁、大小均勻、果皮細緻，品質相當好，尤其是具有產銷履歷的文旦，更能讓國人吃得美味、吃得安心。」

家樂福商品部黃翠華總監也強調，家樂福每年都是以台南文旦為優先銷售產地，今年所採購的台南麻豆文旦均升級為產銷履歷，且在家樂福線上購物也能買到文旦及文旦禮盒，方便宅配給收禮的親朋好友。特別推薦今年首次引進的高單價禮盒「麻豆5012履歷文旦柚禮盒」，是由多次得到台南文旦大獎、同時也是永續善農獎得主的農民李佳翰所供應。