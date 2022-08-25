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貢茶「水蜜桃特調」現折10元！萬波「古早酸梅冰」開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「萬波島嶼紅茶」新推出「古早酸梅冰」，還可搭配珍珠、愛玉酸梅冰或杏仁凍。圖／萬波島嶼紅茶提供
「萬波島嶼紅茶」新推出「古早酸梅冰」，還可搭配珍珠、愛玉酸梅冰或杏仁凍。圖／萬波島嶼紅茶提供

高溫不斷的天氣中，更需要消暑的飲品來療癒身心。「貢茶」以水蜜桃為主軸，推出冰搖蜜桃果茶、蜜桃寒天烏龍茶、蜜桃多多飲等3款特調飲品；「萬波島嶼紅茶」則是推出「古早酸梅冰」，還可搭配不同配料，在復古情懷中增添沁涼新意。

「貢茶」將於8月29日推出「我的蜜桃女孩」特調系列，其中「冰搖蜜桃果茶」選用水蜜桃、百香果搭配四季春茶，讓茶香中帶來水果的酸甜滋味，南部55元、北部60元。「蜜桃寒天烏龍茶」則是以烏龍茶的焙茶香氣搭配水蜜桃的清爽，還有口感清脆的寒天晶球增添口感，南部60元、北部65元。「蜜桃多多飲」選用多多為基底，配上水蜜桃的果香，清甜不膩，南部75元，北部80元。

為慶祝新品上市，8月29日起在貢茶門市購買任一飲品，即可以優惠價選購Kakao聯名週邊；8月29日至8月31日，再享每杯現折10元優惠。或是8月29日前登入貢茶線上點餐會員，即可領取10元的新品限定折價券，可於8月29日至8月31日期間使用。

今夏「萬波島嶼紅茶」以擅長的復古風格，推出「古早酸梅冰」，將記憶中的酸梅湯搭配碎冰，營造出鹹甜微酸的解膩滋味。全台中杯35元、大杯45元，離島中杯45元、大杯 55元。此外，萬波還同步推出添加人氣配料的「珍珠酸梅冰」、「愛玉酸梅冰」以及「杏仁酸梅冰」，為酸梅冰帶來不同的風味與口感，中杯45元、大杯55元，離島中杯55元、大杯65元。

「貢茶」推出冰搖蜜桃果茶、蜜桃寒天烏龍茶、蜜桃多多飲等3款特調飲品。圖／貢茶提供
「貢茶」推出冰搖蜜桃果茶、蜜桃寒天烏龍茶、蜜桃多多飲等3款特調飲品。圖／貢茶提供

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