聽新聞
test
0:00 / 0:00
與宋慧喬、車銀優同款好羨慕！王淨演繹Chaumet新珠寶
女星王淨在IG分享自己搶先配戴2022年度最新款CHAUMET Bee My Love系列珠寶美照，展現俏皮又甜美的清新氣質。法國高級珠寶品牌CHAUMET創辦人曾為拿破崙皇室御用的珠寶設計師，品牌從拿破崙一世的家徽「蜜蜂」得到靈感，將這個象徵權力與幸運的圖騰，轉化為珠寶，推出以摩登的幾何美學重新詮釋蜂窩的完美六角形蜂巢結構的Bee My Love系列珠寶。
2022年，該系列迎來4款全新設計，分別是全新mini-hoops耳環，以及鑲有一顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石的全新吊墜，均提供18K白金或18K玫瑰金兩種材質選擇。Bee My Love mini-hoops耳環，以經典蜂巢圖騰組成金屬圓圈，點綴璀璨鑽石。全新吊墜則鑲有一顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，是品牌針對六角形圖騰設計，經過漫長的研發和極致的工藝展現，以獨特創新的六角形、擁有88個切面的鑽石切割，綻放更勝傳統明亮式切割的奪目光彩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言