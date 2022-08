與宋慧喬、車銀優同款好羨慕！王淨演繹Chaumet新珠寶

女星王淨在IG分享自己搶先配戴2022年度最新款CHAUMET Bee My Love系列珠寶美照,展現俏皮又甜美的清新氣質。法國高級珠寶品牌CHAUMET創辦人曾為拿破崙皇室御用的珠寶設計師,品牌從拿破崙一世的家徽「蜜蜂」得到靈感,將這個象徵權力與幸運的圖騰,轉化為珠寶,推出以摩登的幾何美學重新詮釋蜂窩的完美六角形蜂巢結構的Bee My Love系列珠寶。

2022年,該系列迎來4款全新設計,分別是全新mini-hoops耳環,以及鑲有一顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石的全新吊墜,均提供18K白金或18K玫瑰金兩種材質選擇。Bee My Love mini-hoops耳環,以經典蜂巢圖騰組成金屬圓圈,點綴璀璨鑽石。全新吊墜則鑲有一顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石,是品牌針對六角形圖騰設計,經過漫長的研發和極致的工藝展現,以獨特創新的六角形、擁有88個切面的鑽石切割,綻放更勝傳統明亮式切割的奪目光彩。 王淨配戴CHAUMET 2022 Bee My Love系列新品。圖/摘自藝人IG Bee My Love吊墜,18K玫瑰金鑲嵌1顆皇后式切割鑽石。圖/CHAUMET提供 Bee My Love耳環,18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石。圖/CHAUMET提供 Bee My Love吊墜,18K白金鑲嵌1顆皇后式切割鑽石。圖/CHAUMET提供 王淨混搭CHAUMET Bee My Love系列珠寶。圖/摘自藝人IG