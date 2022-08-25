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與宋慧喬、車銀優同款好羨慕！王淨演繹Chaumet新珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
王淨配戴CHAUMET 2022 Bee My Love系列新品。圖／摘自藝人IG
王淨配戴CHAUMET 2022 Bee My Love系列新品。圖／摘自藝人IG

女星王淨在IG分享自己搶先配戴2022年度最新款CHAUMET Bee My Love系列珠寶美照，展現俏皮又甜美的清新氣質。法國高級珠寶品牌CHAUMET創辦人曾為拿破崙皇室御用的珠寶設計師，品牌從拿破崙一世的家徽「蜜蜂」得到靈感，將這個象徵權力與幸運的圖騰，轉化為珠寶，推出以摩登的幾何美學重新詮釋蜂窩的完美六角形蜂巢結構的Bee My Love系列珠寶。

2022年，該系列迎來4款全新設計，分別是全新mini-hoops耳環，以及鑲有一顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石的全新吊墜，均提供18K白金或18K玫瑰金兩種材質選擇。Bee My Love mini-hoops耳環，以經典蜂巢圖騰組成金屬圓圈，點綴璀璨鑽石。全新吊墜則鑲有一顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石，是品牌針對六角形圖騰設計，經過漫長的研發和極致的工藝展現，以獨特創新的六角形、擁有88個切面的鑽石切割，綻放更勝傳統明亮式切割的奪目光彩。

王淨配戴CHAUMET 2022 Bee My Love系列新品。圖／摘自藝人IG
王淨配戴CHAUMET 2022 Bee My Love系列新品。圖／摘自藝人IG
Bee My Love吊墜，18K玫瑰金鑲嵌1顆皇后式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee My Love吊墜，18K玫瑰金鑲嵌1顆皇后式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee My Love耳環，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee My Love耳環，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee My Love吊墜，18K白金鑲嵌1顆皇后式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee My Love吊墜，18K白金鑲嵌1顆皇后式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
王淨混搭CHAUMET Bee My Love系列珠寶。圖／摘自藝人IG
王淨混搭CHAUMET Bee My Love系列珠寶。圖／摘自藝人IG

珠寶 鑽石 品牌 宋慧喬 車銀優

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