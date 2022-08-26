《咒術迴戰》x UNDER PEACE 操刀設計 限量經典角色服飾強勢來襲

2022超人氣動漫作品《咒術迴戰》，由主辦單位有你共創取得羚邦集團正版授權，與台灣在地潮流服飾品牌UNDER PEACE 設計出品合作推出限定服飾 ，UNDER PEACE深耕近16年，秉持著對街頭文化的熱誠，建構起對流行產業的具象化。

本次結合『虎杖悠仁』、『伏黑惠』、『釘崎野薔薇』、『五條悟』⋯⋯等超人氣角色設計出共九款的限定劇照T恤，除了角色打鬥劇照搭配刺繡名字外，背後更印有角色經典名言以及加上角色icon，質感直接躍升特級，於有你共創策畫執行的「咒術迴戰快閃店-領域展開」 展期時段內獨家開賣販售。

《咒術迴戰》超人氣角色設計出的獨家販售經典角色T恤。 圖／有你共創提供

還記得在第二話中虎杖吃下了宿儺的第2根指頭，意外的控制住兩面宿儺的意識 ；憤怒的虎杖和真人開戰，被接連不斷的攻撃緊逼的真人，第一次感受到了「死亡」 ，還有虎杖和釘崎聯手，一起祓除兩隻特級咒靈的一戰，以上這些精采畫面讓咒迷印象深刻，現在也深深烙印在T恤上！細節滿點的個性化短T，設計印有宿儺手指圖示並特別製成可撕下來的魔鬼氈，撕下後另外呈現出UNDER PEACE字樣，一件衣服雙重感受。 不只帥氣，絕對也讓粉絲們跟著熱血沸騰。

逐格概念將精采片段畫面全部收錄在服飾上。 圖／有你共創提供

宿儺手指做成可拆式貼布臂章的趣味設計。 圖／有你共創提供

除了服飾外，還特別設計出了兼具搭配性的長襪作為服飾配件，利用緹花工藝技術在襪子上呈現出咒術迴戰字樣，產品功能性特別增加了Y型足跟止滑設計以及萊卡彈性固定帶，並透過特殊透氣網眼設計達到吸濕排汗的效果，除了好看也兼具了功能性，身為咒迷必須要收!

《咒術迴戰》字樣設計出的長襪，帥氣兼具。 圖／有你共創提供

服飾中許多精緻細節呈現，值得咒粉們細細品嘗玩味，也讓《咒術迴戰》更貼近於你我日常生活之中！全系列限定服飾，於有你共創策畫的「咒術迴戰快閃店-領域展開」正式與大家見面！活動資訊:2022/8/12(五)-10/10(一) 在松山文創園區-南向製菸工廠 (免費入場)，另外還有近100項《咒術迴戰》台灣區限定必收周邊，等你來收藏 ! （《咒術迴戰》全系列限定服飾，點我了解更多）

關於羚邦

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