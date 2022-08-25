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義大利麵、披薩無限吃！BEPPIN「30種餐點吃到飽699」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
BEPPIN PASTA將限時提供「吃到飽方案」，無限品嚐30餘款料理。圖／BEPPIN PASTA提供
BEPPIN PASTA將限時提供「吃到飽方案」，無限品嚐30餘款料理。圖／BEPPIN PASTA提供

2018年由東京來台的「石壁家義大利麵」（SPIGA PASTA），將於今年9月起併入同集團的BEPPIN PASTA，未來將以BEPPIN PASTA為主，同時提供雙品牌的義大利麵與特色料理。為了慶祝BEPPIN PASTA菜單更添豐富性，9月1日起將限時推出「吃到飽方案」，可以無限品嚐義大利麵、披薩、燉飯、一品料理等超過30種餐點，每人699元。

石壁家義大利麵主打店舖新鮮製作的生鮮義大利麵，並設計多種融合和洋風格的口味。而2021年自日本靜岡來台的BEPPIN PASTA，則是藉由甜菜根、紫薯、蝶豆花等素材，打造出天然的「彩色貝殼麵」為招牌，各有不同特色。隨著雙品牌合併，目前SPIGA PASTA門市將會全面更改為BEPPIN PASTA，共計有4間門市，並且同步提供雙品牌的特色料理，讓SPIGA PASTA的愛好者，仍舊能夠品嚐到喜愛的義大利麵食。

9月1日至9月30日期間，BEPPIN PASTA將以全新的菜單為主軸，限時推出吃到飽方案。提供沙拉、一品料理、主廚濃湯與麵包、義大利麵、披薩、甜點與飲品，總計品項超過30種。以招牌的義大利麵為例，就有拿坡里蕃茄麵、紫蘇風味蒜辣鮮蝦麵、哇沙比明太子鮮蝦奶油麵、智利鮭魚綠蘆筍奶油青醬麵等8種選擇，且可自由更換彩色貝殼麵、直麵或筆管麵，原價每份為270～350元，現在均可無限享用。

吃到飽方案中，還有5種一品料理可供品嚐，包含香煎究好豬里肌、香烤厚切培根馬芝瑞拉、焗烤綜合野菇起士雞等品項。另外還有瑪格莉特披薩、厚切培根義式臘腸披薩、羅勒青醬菇菇雞肉披薩、藍紋起士蜂蜜等4種口味的披薩，原價平均約250元，同樣可無限享用。最後也可以布朗尼蛋糕、蜂蜜香草冰淇淋等甜點作為結尾。

哇沙比明太子鮮蝦奶油麵。圖／BEPPIN PASTA提供
哇沙比明太子鮮蝦奶油麵。圖／BEPPIN PASTA提供
經典瑪格麗特披薩。圖／BEPPIN PASTA提供
經典瑪格麗特披薩。圖／BEPPIN PASTA提供

義大利 吃到飽 品牌

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